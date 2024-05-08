Массовых отключений не будет? В Минэнерго рассказали, кто может остаться без света после атаки РФ

Граждан просят экономить электроэнергию в часы пик

Несмотря на утренний массированный российский обстрел, предварительно, отключений света по всей Украине, как об этом говорили ранее, не будет. Графики пока не планируют вводить.

Обновленную информацию сообщили в Минэнерго. По словам пресс-службы министерства, возможные отключения 8 мая в период с 18:00 по 23:00 могут коснуться только промышленных потребителей.

"Применение ограничений для бытовых потребителей (кроме Харьковщины) не предусматривается", — говорится в сообщении.

В то же время Министерство энергетики в очередной раз обращается к гражданам с просьбой бережно использовать электроэнергию в часы пик (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00).

"Это необходимо для стабильной работы энергосистемы, существенно пострадавшей во время последних обстрелов, и позволит не ограничивать потребление бытовым потребителям", — говорится в сооющении.

Несмотря на позитивный прогноз, "Телеграф" публикует список официальных страниц региональных облэнерго, где, в случае изменений, могут быть опубликованы графики:

Запорожская область;

Николаевская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Для Киева, Днепра и Одессы — официальный сайт ДТЭК.

Львовская область.

Напомним, что о последствиях нового российского обстрела, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.