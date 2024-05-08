Мобилизация осужденных, но не всех: Рада проголосовала за соответствующий законопроект во втором чтении

Законопроект предусматривает добровольную мобилизацию

Законопроект о мобилизации осужденных, принятый в первом чтении 10 апреля, был принят в целом, во время второго. "За" проголосовали 279 нардепов.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram. Подчеркнул, что были учтены риски по антикоррупции.

"Риски по антикоррупции, которые подчеркивал антикоррупционный комитет, частично убрали. В частности, право мобилизоваться из тюрьмы убрали для депутатов и части топ-коррупционеров (с исключениями), а также виновным в тяжких преступлениях (вроде убийства, изнасилования)", — написал нардеп.

Заметим, что этот законопроект позволяет заключенным по нетяжелым статьям, по желанию, заключить контракт с ВСУ и получить за это условно-досрочное освобождение. При этом согласие на прием экс-заключенных должен предоставить командир подразделения.

Голосование по законопроекту во втором чтении

Осужденные за тяжкое умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности – мобилизованными не будут.

В настоящее время в Украине около 26 тысяч человек находятся в местах лишения свободы, часть из них могут мобилизовать в ряды ВСУ. Всего в Украине около 50 тысяч человек, имеющих судимость и уже отбывших наказание.

Запрет этой категории людей быть частью армии – устаревшая законодательная норма времен СССР, считает заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, для таких мобилизованных будут создаваться отдельные подразделения в рядах Вооруженных сил Украины.