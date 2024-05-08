Сколько заключенных могут призвать в ряды ВСУ: Арахамия назвал количество

Мобилизация заключенных будет проходить по обоюдному согласию

Украина может мобилизировать в ряды армии определенное количество заключенных. Всего эта цифра может быть оценена в 15-20 тысяч человек.

Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга в Верховной Раде. Его слова приводит Украинская правда.

"15-20 тысяч – это общий ресурс (заключенных – ред.), которые могут подпадать под соответствующие критерии", — сказал он.

По его словам, пока непонятно сколько из них подпишут контракт, однако есть надежда на то, что это будет несколько тысяч человек. Подписание контракта будет проходить за согласием сторон.

Также Арахамия добавил, что заключенных могут призвать в ряды ВСУ лишь после решения суда об условно-досрочном освобождении от наказания.

Напомним, Верховная Рада 8 мая приняла закон, предусматривающий добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных. То есть к Силам обороны не могут присоединиться убийцы, насильники, педофилы, наркоторговцы и ряд других категорий.

Как сообщалось ранее, в Украине более 15 тысяч военных, которые получили дисциплинарное наказание и из-за этого не привлекаются к исполнению своего долга.