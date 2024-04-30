"Это большая проблема": в Украине десятки тысяч военных не воюют, потому что они наказаны

Есть среди них и солдаты с большим боевым опытом с 2014 года

Сейчас все мобилизационные мероприятия направлены на увеличение количества военных, в частности, и на фронте. Однако в Украине более 15 тыс. военных, которые получили дисциплинарное наказание не привлекаются к исполнению своего долга.

Об этом рассказал нардеп Юрий Камельчук в эфире "Новости Live". По его словам, это военные, которые не выполняли приказы или самовольно покидали часть.

"Они фактически нигде не применяются, возможно, они где-то в черную работают, не официально. Но они не в тюрьме, не в штрафбате. Какую-то часть держат отдельно", — говорит нардеп.

Камельчук акцентирует, что против этих людей нет никаких заседаний суда для определения их статуса, дел против них не ведется, и поэтому не понятно виноваты ли они в чем-то или нет.

На вопрос корреспондента, почему не ведутся судебные дела против этих военных, нардеп говорит: "Наверное, ожидали какого-то законного решения, аудита ВСУ, чтобы понимать эту ситуацию. Но эта цифра образовалась на протяжении двух лет".

По словам нардепа, среди этих людей действительно мало тех, кто готов снова брать оружие в руки и воевать. В числе дисциплинарных нарушителей есть солдаты с большим боевым опытом с 2014 года.

Камельчук отметил, что сейчас это большая проблема, и пора ее решать. Ведь с течением войны в любом случае цифра дисциплинарных нарушителей будет расти.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минюсте назвали условие, при котором многодетных мужчин в Украине могут мобилизовать.