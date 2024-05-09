"Практичное предложение": в Литве сделали новое заявление насчет отправки войск в Украину

Литовское правительство уже получило мандат

Привлечение иностранных военных инструкторов для проведения учений на территории Украины покажет российскому диктатору Владимиру Путину, что не ему решать, как Запад должен помогать Киеву. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона уже сработала.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет The Guardian. Он напомнил, что литовские войска обучали украинцев в Украине еще до широкомасштабного вторжения России.

"Мы делали это в течение многих лет. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне выполнимым. Это может стать первым шагом в рамках инициативы президента Макрона", — заявил он.

Габриелюс считает более практичным предложение обучать украинских военных на территории Украины. По его словам, благодаря этому исчезнет необходимость перевозить их по всему миру.

"У вас есть все, что им нужно прямо здесь. Может оказаться, что инструкторы, размещенные в рамках коалиции для обучения украинцев в Украине, могут быть защищены средствами ПВО, а это, в свою очередь, подразумевает, что часть украинского неба могут защитить средства ПВО", — отметил министр.

Он также сказал, что парламент Литвы уже дал правительству мандат на проведение учений в Украине. Но, по мнению министра, это лучше было бы сделать в составе большей коалиции.

Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна готова отправить своих солдат в Украину. В правительстве страны ожидают, пока официальный Киев об этом попросит.