Украинская блогерша Корячка заявила, что в школах Харькова учат, "как готовить попу к аналу": в сети скандал (видео)

Доказательств блогерша не предоставила

Скандальная блогер из Харькова Татьяна Коряк, известная как Корячка, взбудоражила украинцев заявлением об образовании на Харьковщине. Она утверждает, что в некоторых гимназиях детям с малых лет "рассказывают, как готовится к анальному сексу".

Об этом она сказала в новом эпизоде ​​подкаста "Обыск с Мариной Риччи" на YouTube. Так, во время разговора с ведущей Коряк заявила, что в Харькове якобы есть гимназия, где в учебниках по сексуальному образованию рассказывают о том, как подготовить себя к анальному сексу.

"В учебниках по сексуальному образованию. Рассказываю: "как подготовить попу к аналу?" Надо отварить морковь… Это книги такие, с*ка, книги такие. И ты понимаешь - как защитить ребенка в этом мире?", – говорит блогер.

В своем посте в Instagram Корячка дополнила свое заявление на шоу.

"Я не выступаю против с€ксуального воспитания детей. Это необходимо. Меня больше беспокоит возраст, в котором те самые книги внедряются в образование! В возрасте 11-12 лет детям вообще не надо знать как готовить свои п о п ы К тому самому ан@лу…. Мне иногда кажется, что те кто пишет школьную программу и кто пропихивают все эти веяния "гендерности" гр€банные извр*щенцы!", — говорит она.

Впрочем, стоит отметить, что гимназия, в которой якобы обучают по таким учебникам, а также название самой книги Коряк отказывается называть. Вместо этого она заявляет:

"Если я что-то утверждаю, то я не обязана вам доказывать свои слова. А если вы хотите опровергнуть мои слова, тогда вы должны доказывать, что я не права".

Также она ответила подписчикам, которые не поверили её словам и обвинили её в том, что они повторяют российскую пропаганду.

"Все, кто считает, что другое мнение это российская пропаганда и ИПСО — просто отпишитесь", — отметила Корячка.

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