Мажорный скандал в киевском ресторане: всплыли новые интересные подробности об офицере полиции

Виталия Манасяна уволили в день конфликта из-за столика в "Гудвайне", а раньше на него уже поступали жалобы

Сотрудника Департамента стратегических расследований Национальной полиции (ДСР НПУ), подполковника Виталия Манасяна уволили после скандала в столичном ресторане Good Wine именно в день конфликта, 21 апреля. Об этом по информационному запросу "Телеграфа" сообщили в Департаменте коммуникаций Нацполиции.

— По результатам служебного расследования, согласно приказу ДСР НПУ от 21 апреля 2024 года № 162, подполковник полиции Виталий Манасян привлечен к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы в полиции за совершение дисциплинарного проступка, заключавшегося в нарушении требований пунктов 1, 2, 3 части первой статьи 18 Закона Украины от 2 июля 2015 г. № 580-VIII "О Национальной полиции, — рассказали в Нацполе.

Кроме того, среди причин увольнения были нарушения со стороны правоохранителя Правил нравственного поведения полицейского, присяги и должностных инструкций.

Отметим, что в 1-3 пунктах статьи 18 ЗУ " О Нацполиции " сказано, что каждый сотрудник полиции должен: "1) Неукоснительно соблюдать положения Конституции Украины, законов Украины и других нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность полиции, и Присяги полицейского;

2) профессионально выполнять свои служебные обязанности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, должностных (функциональных) обязанностей, приказов руководства;

3) уважать и не нарушать права и свободы человека".

Также, как сообщили в Департаменте коммуникаций НПУ, по состоянию на 21 апреля в Департамент внутренней безопасности Нацпола "поступали жалобы по поводу возможных неправомерных действий полицейского ДСР НПУ Виталия Манасяна". Впрочем, какие это жалобы, в Нацполиции не уточняют.

Как сообщалось, на прошлой неделе журналист-расследователь Михаил Ткач сообщал, что героя громкого скандала в магазине Goodwine, полицейского Виталия Манасяна недавно видели в компании еще одного скандального деятеля — народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко — "у одного известного столичного заведения".

Напомним, по данным очевидцев, в Киеве полицейский Виталий Манасян в воскресенье утром, 21 апреля, занял чужой столик в "Гудвайне" и грубо общался с персоналом. Об этом в частности сообщал украинский бизнесмен Максим Шкиль.

Предприниматель рассказал, что заранее заказал этот столик, но когда он пришел в заведение, администраторы сообщили, что место занял другой мужчина. На что они в ответ матом услышали: "Вы две дуры, здесь сидеть буду я".

"После чего посетитель отбросил резерв и сел за стол. После того, как с данным "гостем" ресторана переговорили, он начал рассказывать, что не встанет и очертил перспективу, что со мной будет. Когда люди за соседним столом начали критически обсуждать поведение этого посетителя, девушка, сидевшая с ним, говорит — "Вы даже не представляете, кто мы", — писал коммерсант.

Ранее пользователи соцсетей в комментариях по поводу этого конфликта предполагали, что Манасян якобы сможет избежать увольнения, ведь лишить его должности в выходной день процессуально вроде бы нельзя.