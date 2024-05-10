Суд принял спорное решение по уголовному авторитету "Журавлю", напавшему на полицейских

Нашлись те, кто хотел взять Журавлева на поруки

Сегодня, 10 мая, в Броварском горрайонном суде избрали меру пресечения Виктору Журавлеву, которая 8 мая набросился на полицейских и угрожал им оружием. Суд назначил ему пребывание под стражей с правом внесения залога.

Об этом сообщает канал "Общественный ревизор. Бровары" в своем Telegram. Пишут, что на заседании присутствовали и военные.

"Сидели мы своей компанией, начали там истории военные рассказывать. У нас между собой было там чуть-чуть на повышенных, да, это было. Но в заведение не было никого. Мы сами там сидели... Я понимаю, что может мы там чуть-чуть неадекватно себя вели, но мы никого не трогали", — начал объяснять на суде Журавлев.

Затем, по его словам, к ним подошла официантка, которая попросила рассчитаться и покинуть заведение из-за того, что компания мужчин вела себя неадекватно.

"Я рассчитался, но в этот момент мне принесли блюдо. Я сказал, что вот доем и тогда уйду. А через десять минут появились сотрудники полиции, которые вот так вот матом сказали, чтобы я рассчитался и валил отсюда", — продолжил свою историю подозреваемый.

Это якобы и спровоцировало столкновение с полицейскими, переросшее в серьезную ситуацию с угрозами оружием. При этом известно, что именно ранее судимый 50-летний "Журавель" вел себя крайне агрессивно. Он оскорблял патрульных и нецензурно выражался, что зафиксировано на видео, которое ранее разлетелось в сети.

При этом, как отмечают в СМИ, на заседание суда пришли военнослужащие, предоставившие Журавлеву положительные характеристики как командиру и готовые взять его на поруки.

Очевидно, история, которую рассказал криминальный авторитет в суде, не сильно повлияла на судей. Согласно информации СМИ, суд назначил Виктору Журавлю пребывание под стражей два месяца (60 суток до 8 июля) с правом внесения залога в размере 242 тыс. грн.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, кто таков криминальный авторитет Журавель и при чем здесь трэш-блогер Щадило.