Кто такой криминальный авторитет Журавель, который плевал в полицию. И при чем тут треш-блогер Щадило

Авторитет уже в третий раз привлекает к себе внимание всей страны, впервые это было в 2011-м

В среду, 8 мая, в Броварах произошло задержание мужчины, который оскорблял, плевал в полицейских и даже угрожал им пистолетом. Находясь в изрядном алкогольном подпитии он в конце концов был задержан полицией, и идентифицирован как Виктор Журавель, он же криминальный авторитет "Журавель".

Мужчина имеет богатую уголовную биографию, включающую в себя 15 лет тюремной отсидки за совершение тяжких преступлений, а также большое количество задержаний. При этом как минимум дважды к "Журавлю" привлекалось внимание едва ли не в национальном масштабе.

Впервые это произошло в 2011-м году, когда в тогда еще Управлении по борьбе с организованной преступностью отчитались о задержании банды вымогателей, прозванных "черными коллекторами". Тогда группа мужчин с уголовным опытом стала выбивать долги как из реальных должников на заказ, так и из случайных людей действуя как обычные вымогатели.

Задержание семи членов банды произошло в спальном районе столицы и привлекло к бандитам пристальное внимание. Само задержание со стрельбой в воздух и группой спецназа выглядело на редкость эффектно.

Задержание Журавля и подельников УБОП в 2011-м

Правда впоследствии дело банды черных коллекторов претерпела ряд изменений – так, получив поначалу по 12-13 лет тюремного заключения, члены ОПГ подали апелляцию. Летом 2015 года подозреваемых отпустили на время апелляции, но тут же задержали уже по подозрению в угрозах следователям и судьям.

Дальнейшие перипетии дела до конца неизвестны, но назначенные им в первой инстанции 13 лет "Журавель" точно не сидел, как и многие его подельники. В их числе кстати был известный треш-блогер Андрей Щадило, он же "Сирота", известный своим сомнительным контентом, например, избиением ныне покойного такого же уголовника-блогера Сергея Новика, он же "Мопс дядя Пес". На совместных стримах Щадило избивал Новика за донаты от зрителей.

Но если Андрей Щадило формально отошел от криминала, а в апреле 2024 года и вовсе выехал из Украины, то Виктор Журавлев-"Журавель" продолжил заниматься криминальными делами. Во всяком случае именно на этом настаивала Нацполиция задержав его как одного из организаторов перестрелки в Броварах в мае 2020 года.

Вместе с тем по данным сайта Detective-info, уже в июле 2020 года Виктор Журавель очутился на свободе под залог в 630 тысяч гривен. В апреле 2021 года он планировал вернуть эти деньги, поскольку хотел заплатить долги третьим лицам, но Шевченковский районный суд отказал ему в этом.

И вот спустя три года молчания к Виктору Журавлеву вновь оказалось приковано внимание всей страны.

Тем временем российские оккупанты продолжают "укреплять" свои войска криминальными авторитетами и убийцами, пожелавшими принять участие в войне с Украиной.