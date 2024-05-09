Плевался и махал пистолетом: известный криминальный авторитет напал на полицейских под Киевом (видео)

Криминальному авторитету в ближайшее время изберут меру пресечения

Криминальный авторитет из Броваров "Журавель" он же Виктор Журавлев накинулся на полицейских с оружием в Броварах. Перед этим между ним и киевскими правоохранителями случилась словесная перепалка.

Видео инцидента публикуют в сети. В Нацполиции сообщили, что криминальный авторитет задержан и показали, как это происходило.

Инцидент случился в одном из кафе 8 мая 2024 года. Ранее судимый 50-летний "Журавель" вел себя крайне агрессивно и был пьян. На место вызвали патрульных, которых он начал оскорблять и посылать на три буквы, а также кидаться с оружием на них.

"П**ары мусорские. Пошел на**й отсюда", — сказал он одному из патрульных.

Патрульные просили мужчину успокоиться и не усугублять ситуацию. В какой-то момент в конфликт вмешался еще один мужичина в гражданской одежде. Он попытался оттащить "Журавеля" от патрульных и успокоить. Один из патрульных перезарядил табельное оружие, дав понять, что они намерены обороняться, но и "Журавель" достал пистолет и начал целиться в стражей порядка. Второй патрульный попросил всех успокоиться и спрятать оружие, но криминальный авторитет его не послушал, и тогда второй полицейский тоже взвел курок на автомате. Мужчина, который пытался разнять конфликт, все время находился между "Журавелем" и полицейскими, чтобы не допустить перестрелки.

Однако криминальный авторитет не реагировал на замечания патрульных и продолжал агрессивно себя вести. В итоге второму мужчине удалось отобрать пистолет, но "Журавель" достал какой-то документ и начал тыкать им одному из патрульных в лицо. Когда тот отмахнулся и попытался отойти, агрессивный мужчина ударил его ногой. В ответ на нападение патрульный применил газовый баллончик — досталось и мужчине, который пытался оттащить "Журавеля".

На место было вызвано подкрепление и Виктора Журавлева задержали, хотя он активно сопротивлялся. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве, угрозах убийством полицейскому и нанесении телесных повреждений. Криминальному авторитету грозит до 5 лет лишения свободы.

"Полицейские задержали мужчину и изъяли оружие. Следователи объявили задержанному подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 296, ч. 1 и 2 ст. 345 УК. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время суд изберет задержанную меру пресечения. Отмечаем, ни одно нападение на полицейских и пренебрежительное отношение к правоохранителям не останется безнаказанным", — сказано в комментарии Нацоплиции.

Чем известен "Журавель"

Напомним, что Виктор Журавлев участвовал в перестрелке маршрутчиков в Броварах, которая случилась весной 2020 года. По версии следствия, конфликт случился между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. А организаторами были, по данным СМИ, местные криминальные авторитеты Сергей Илюхин (Илюха) и Виктор Журавлев (Журавель).

А годом ранее, в августе 2019 года, фирмы этих двух фигурировали по делу о поджоге автобусов возле метро "Лесовая" в Киеве. Вместе с другими броварскими боевиками – Алексеем Довгополовым, Николаем Галицовым и Олегом Яременко – они хотели запугать неугодного перевозчика и заставить его платить дань.

А после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину появилась информация о том, что Виктор Журавлев "крышует" ТРО Киевской области. Он внедрился туда в первые дни войны и использовал ТРО, чтобы прикрыть продажу оружия криминальным группам. А позже, как утверждают СМИ, и вовсе начал торговать западным оружием для ВСУ.

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