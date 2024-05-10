Суд ухвалив спірне рішення щодо кримінального авторитету "Журавля", який напав на поліцейських

Знайшлися ті, хто хотів взяти Журавльова на поруки

Сьогодні, 10 травня у Броварському міськрайонному суді обрали запобіжний захід Віктору Журавльову, який 8 травня накинувся на поліціянтів та погрожував їм зброєю. Суд призначив йому перебування під вартою з правом внесення застави.

Про це повідомляє канал "Громадський ревізор. Бровари" у своєму Telegram. Пишуть, що на засіданні були присутні й військові.

"Сиділи ми своєю компанією, почали там історії воєнні розповідати. У нас між собою було там чуть на повишених, да, це було. Но в завєдєніє не було нікого. Ми самі там сиділи… Я понімаю, що може ми там чуть-чуть неадекватно себе поводили, но ми нікого не трогали", — почав пояснювати на суді Журавльов.

Потім, за його словами, до них підійшла офіціянтка, яка попросила розрахуватися та залишити заклад через те, що компанія чоловіків поводилася неадекватно.

"Я розрахувався, але в цей момент мені принесли страву. Я сказав, що ось доїм і тоді піду. А через десять хвилин з’явилися працівники поліції, які отакот матом сказали, щоб я розрахувався і валив звідси", — продовжив свою історію підозрюваний.

Це нібито і спровокувало сутичку з поліціянтами, яка переросла у серйозну ситуацію з погрозами зброєю. При цьому відомо, що саме раніше засуджений 50-річний "Журавель" поводився вкрай агресивно. Він ображав патрульних та нецензурно лаявся, що зафіксовано на відео, яке раніше розлетілося у мережі.

При цьому, як зазначають у ЗМІ, на засідання суду прийшли військовослужбовці, котрі надали Журавльову позитивні характеристики, як командиру та були готові взяти його на поруки.

Вочевидь, історія, яку розповів кримінальний авторитет у суді не надто вплинула на суддів. Згідно з інформацією ЗМІ, суд призначив Віктору Журавлю перебування під вартою два місяці (60 діб, до 8 липня) з правом внесення застави у розмірі 242 тис. грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, хто такий кримінальний авторитет Журавель і до чого тут треш-блогер Щадило.