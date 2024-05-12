Новые штрафы для уклонистов: в Минобороны объяснили, что грозит за нарушение закона

Если нарушение допускается повторно в течение года или в особый период штраф увеличивается

В Украине существенно увеличили штрафы для уклонистов. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 8 мая.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. По его словам, в частности, возрастут штрафы за нарушение военного учета. Лазуткин отметил, что статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях устанавливаются следующие штрафы:

в мирное время — от 3 400 до 5 100 гривен ;

; в военное время (или повторное нарушение) – от 17 000 до 25 500 гривен.

Кроме того, увеличен размер штрафов за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан – от 5 100 до 8 500 гривен .

. для должностных и юридических лиц – от 17000 до 34000 гривен.

За уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен ;

; для должностных и юридических лиц – от 34 000 до 59 000 гривен.

Представитель Минобороны подчеркнул, что штрафы будут налагаться в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения. Но не позднее одного года с момента его совершения.

Следует отметить, что новые штрафы вступят в силу на следующий день после обнародования закона. До этого документ еще должен быть подписан президентом Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в Верховной Раде рассматривают две модели платной брони от мобилизации. Глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия рассказал детали.