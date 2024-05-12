Украинская песня стала первой, которую спели в космосе: как она звучала

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В 1962 года во время своего первого полета в космос Павел Попович на борту корабля "Восток-4" спел песню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю". Таким образом именно украинская песня стала первой, которую когда-либо в жизни исполняли в космосе.

Эту песню Поповича попросил исполнить конструктор Сергей Королев. В свю очередь космонавт немного актуализировал текст и пел так: "…и вот я сокол, и вот я летаю!".

Ходят такие рассказы, что после возвращения Попова на Землю, его спрашивали, почему украинские песни так печальны. На это он отвечал, что его народ первым отражала атаки чужеземных войск и всегда защищался от захватчиков. Потому ему было не до "Малинки-Калинки".

Далее другие астронавты подхватили идею музыки в космосе. Первыми музакальными инструментами, которые зазвучали за пределами нашей Земли, были губные гармошки, привезенные американскими астронавтами Уолли Ширром и Томасом Стаффордом. Эти инструменты были "контрабандой" провезены на борт без ведома НАСА.

Напомним, ранее "Телеграф" вспомнил всемирно известных иностранных космонавтов с украинскими корнями.