Принудительное возвращение украинцев из ЕС будет или нет: вице-премьер дала четкий ответ

Украине нужно понимать, в каком объеме она может заменять бойцов на фронте

Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. При этом доступ к консульским услугам будут получать только мужчины с действительными военно-учетными документами, которые обновили свои данные в ТЦК.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала в интервью DW в Брюсселе. По ее словам, предоставление своих данных ТЦК не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации – учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения", – сказала Стефанишина.

Она добавила, что в мае в Украину приедет еврокомиссар по внутренним делам и миграции Илва Йоганссон. Вместе с украинскими властями он будет обсуждать вопросы дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, поскольку в 2025 году прекратится действие механизма временной защиты в ЕС.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", — объяснила Стефанишина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Эстония не намерена отправлять домой украинских граждан призывного возраста.

В то же время в Литве говорят, что пока не рассматривали меры по принудительному возвращению военнообязанных в Украину.

Польша тем временем намерена урегулировать вопросы относительно пребывания военнообязанных мужчин из Украины на ее территории.