Не вышлют из Европы, но оставят без выплат? Что ждет украинских мужчин за границей: объясняет правозащитник

Правозащитник объясняет, есть ли механизмы для выдачи Украине мужчин призывного возраста.

После того, как в апреле 2024 года украинским мужчинам за границей ограничили предоставление консульских услуг, у многих из них появился вопрос – чего ждать дальше? Дискуссию подогревают заявления как украинских, так и западных чиновников о поиске вариантов для возвращения мужчин мобилизационного возраста на родину.

Есть ли механизм на уровне ЕС?

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека, правозащитник Александр Павличенко рассказывает "Телеграфу": на уровне Европейского Союза единой политики по этому вопросу пока нет. В то же время ЕС гарантировал защиту украинским гражданам, в том числе мужчинам, по крайней мере, до марта 2025 года.

"Но есть специфика каждой из стран относительно того, как они определяют статус находящихся в ней лиц. И условия пребывания этих лиц неодинаковы. Когда речь идет об украинских мужчинах призывного возраста, то так же каждое из государств решает, как оно будет регулировать этот вопрос.

Мы видели, например, ответ из Германии, прозвучавший на уровне представителя парламента, который сказал, что они будут признавать даже просроченные документы и, соответственно, это позиция государства, что они не собираются содействовать выдаче украинцев, находящихся на территории страны. Но не совсем такая же ситуация может быть в странах Балтии, которые могут реализовывать свою политику. Может быть разный подход, но, во-первых, он не унифицирован, во-вторых, нет политики однозначной на уровне Европейского Союза", – сказал эксперт.

Готовность помочь Киеву в возвращении мужчин призывного возраста выразила Польша. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава ранее уже предлагала такую идею украинским коллегам.

"Многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", – сказал министр.

Экстрадиция не сработает

Как предполагает Александр Павличенко, основой для выдачи мужчин в возрасте 18-60 лет могут являться межгосударственные соглашения между Киевом и странами-партнерами, но таких договоренностей пока нет.

"Это должны быть межгосударственные соглашения по выдаче, передаче лиц и основании таких действий, фактически они должны быть основаны на международном законодательстве, которое Украина соблюдает.

На мой взгляд,вопрос какой-то принудительной выдачи или возвращения на сегодняшний день нереалистичен. Фактически механизмов принуждения на сегодняшний день просто нет".

Не получится осуществить и массовую экстрадицию мужчин. При этой процедуре гражданина под охраной и конвоем возвращают в Украину. Для того чтобы мужчин призывного возраста выслали из Европы, их официально должны признать преступниками.

"Для процедуры экстрадиции должно быть уголовное дело с приговором. Это судебная процедура, по результатам которой должна быть нарушена соответствующая процедура в том государстве, к которому Украина будет обращаться. И это государство будет еще выяснять, не является ли это преследованием по политическим мотивам. И может быть признано, что, скорее всего, да, потому что это не обычное уголовное преследование.

Совершило ли лицо, которое в то время выезжало из Украины и заезжало на территорию другого государства, какое-либо правонарушение или преступление? Нет, не совершило. А тут вы вдруг поменяли рамку и говорите: "Нет, а теперь мы считаем, что человек совершил преступление". Это однозначно, как говорится, ерунда", — говорит исполнительный директор УХСПЧ.

Однако чтобы стимулировать возвращение украинских граждан мужского пола в Украину, в отдельных государствах могут ввести ограничения. К примеру, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на днях сообщила: если украинская сторона докажет, что мужчина уклоняется от военной службы, ему может быть отказано в предоставлении вида на постоянное проживание в стране.

"Никто, конечно, не будет их [военнообязанных мужчин] собирать и отвозить в Украину — такого не случится. Но можно ограничить этих лиц в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах — это варианты, которые я слышу и от польской стороны. Поэтому подождем и посмотрим, какой вариант они предложат — возможно, он подойдет и для Литвы", — заявил литовский министр обороны Лауринас Кащюнас.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, пытающихся скрыться от мобилизации в Украине, сидя за границей. При этом глава МИД подчеркнул, что возможности его страны ограничены, когда речь идет о принудительном возвращении граждан на родину.

Среди стран, публично отвергших идею возвращать мужчин-беженцев домой – Венгрия и Эстония.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина договорилась с Европейским Союзом о продлении статуса временной защиты для украинцев.

Но у Киева есть договоренность с Европейской комиссией: как только ситуация в плне безопасности изменится, статус временной защиты будет пересматриваться таким образом, чтобы происходил плавный процесс возвращения украинцев.

"Но сейчас условий для такого решения нет", – констатировала вице-премьер.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, разъяснил, что идея о выдаче военнообязанных мужчин Украине достаточно сложна для реализации. Украинцы за границей находятся под действием двух юрисдикций: украинской и страны, в которой они фактически проживают.