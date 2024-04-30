Не смогла пройти мимо: Безуглая посмеялась с депутатов, которые фотографировались с генсеком НАТО (фото)
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Столтенберг сделал селфи со многими депутатами
В понедельник, 29 апреля, в Украину с необъявленным визитом прибыл Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. После выступления ему пришлось сделать фото с некоторыми депутатами, и как отметила нардепка, их было не мало.
Народная депутатка Украины Марьяна Безуглая в Facebook поиронизировала со своих коллег. В рамках визита генсек Альянса посетил Верховную Раду.
В ней Столтенберг выступал перед народными депутатами, которые после выступления выстроились в очередь, чтобы сделать селфи с генсеком НАТО.
В своем посте Безуглая выложила несколько фото Столтенберга с нардепом Александром Юрченко, Петром Порошенко, Владимиром Арьевым, Александром Федиенко и Николаем Тищенко.
"В заключение, селфидоборочка", – иронично подписала серию фото Безуглая.
Напомним, что во время своего визита в Киев Столтенберг сделал ряд заявлений на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, он не ожидает договоренности о членстве Украины на саммите Альянса в Вашингтоне этим летом. В то же время Зеленский заявил, что сейчас Украина и НАТО достигли самого высокого уровня отношений за все время независимости.
Ранее "Телеграф" писал, что Столтенберг объяснил, почему Украину не берут в НАТО и в чем основная проблема.