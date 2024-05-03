Уклонисты в Киевраде: в столице будут судить депутатов за уклонение от службы
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Чиновники в течение года получали незаконно денежные средства
В Киеве подали в суд обвинительный акт на троих депутатов Киевской городской рады за уклонение от военной службы. Помогал им "уклонится" руководитель аппарата Киевской городской военной администрации и командир воинской части.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований. По данным следствия, четверо солдат одной из воинских частей, из которых трое – депутаты Киеврады, а один – помощник чиновника, в течение года не являлись на военную службу.
При этом они продолжали получать заработную плату.
"Руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в КМВА. К сделке был привлечен и командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации", — говорится в сообщении.
Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины — в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Командир воинской части предстанет перед судом за превышение служебных полномочий — ст. 426-1 УК Украины.
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