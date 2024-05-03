Уклонисты в Киевраде: в столице будут судить депутатов за уклонение от службы

Чиновники в течение года получали незаконно денежные средства

В Киеве подали в суд обвинительный акт на троих депутатов Киевской городской рады за уклонение от военной службы. Помогал им "уклонится" руководитель аппарата Киевской городской военной администрации и командир воинской части.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. По данным следствия, четверо солдат одной из воинских частей, из которых трое – депутаты Киеврады, а один – помощник чиновника, в течение года не являлись на военную службу.

При этом они продолжали получать заработную плату.

"Руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в КМВА. К сделке был привлечен и командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации", — говорится в сообщении.

Депутаты уклонялись от военной службы

Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины — в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Чиновники продолжали получать деньги

Командир воинской части предстанет перед судом за превышение служебных полномочий — ст. 426-1 УК Украины.

Военный, который помогал депутатам "уклоняться"

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве разоблачили мошенника, который притворился офицером СБУ. Мужчина выманивал деньги у семей украинских пленных и пропавших без вести.