Три основных вопроса: Зеленский рассказал, что обсудят на саммите мира в Швейцарии

Реализация важных для Украины тем будет зависеть от поддержки союзников

На Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии в середине июня, обсудят три основных вопроса, касательно Украины. Все, что союзники поддержат, будет разрабатываться и реализовываться в дальнейшем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с курсантами и преподавателями Национальной академии Государственной пограничной службы имени Богдана Хмельницкого. По его словам, некоторые вопросы будут содержать дополнительные подтемы.

"Эти вопросы: энергетическая и ядерная безопасность, далее вопросы свободного судоходства и обмена. Это гуманитарный трек с двумя подвопросами: обмен всех на всех и возвращение детей, которые были силой депортированы в Россию", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что, если треки поддержат участники саммита, то далее назначат страны, ответственные за их развитие и положительный результат.

"Если все страны поддержат эти первые 3 вопроса, то дальше будут подробные наработки и их решения в посредничестве со странами с российской стороной", — добавил президент.

Напомним, что саммит запланирован на 15–16 июня 2024 года в Швейцарии. На него пригласили 160 стран со всех континентов, но Россию не позвали. Секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые переговоры без участия России якобы "трата времени впустую".

Это будет первая встреча на уровне лидеров, на которой будет обсуждаться украинская формула мира.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Россия хочет сорвать саммит мира в Швейцарии. Владимир Зеленский раскрыл план россиян.