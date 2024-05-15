Григорий Козловский и Emily Resort передали 2 млн. гривен центру Unbroken на протезирование украинских воинов

Учредитель ФК "Рух" Григорий Козловский вместе с комплексом отдыха Emily Resort перевели очередные 2 млн грн на нужды ВСУ. Эти средства направили в БО "БФ "Несокрушимые" для протезирования украинских воинов.

Григорий Козловский и "желто-черная" семья из Emily Resort с начала года передали нашим военным более 7,5 миллиона гривен.

"Мы знаем, что пока военные нас защищают от врага — мы должны работать и помогать. Помогать не только тем, кто сейчас на фронте, но и помочь вернувшимся" — отметил Григорий Козловский.

Григорий Козловский основатель ФК "Рух" вместе с Emily Resort и БО "БФ "Несокрушимые" помогают украинским военным вернуться к максимально полноценной жизни, ведь более 5 000 украинцев потеряли конечности с начала полномасштабного вторжения.

Фото из архива ФК "Рух"

Национальный реабилитационный центр Unbroken – единственное медицинское учреждение в Украине, где протезирование является частью работы больницы, а протезисты – членами мультидисциплинарной команды. Так, в частности, специалисты устанавливают бионические протезы рук и имеют мобильную мастерскую протезирования.

Специалисты центра "Несокрушимые" производят и устанавливают протезы как военным, так и гражданским.

Фото из архива ФК "Рух"

Директор по коммуникациям и партнерствам Первого медобъединения Львова и руководитель проекта Unbroken Ирина Заславец рассказала, что проблема с протезированием в Украине стоит очень остро, ведь война продолжается, а наши воины постоянно получают тяжелые травмы на поле боя: "Средства, которые основатель ФК "Движение Григорий Козловский и Emily Resort перевели на центр Unbroken будут направлены на помощь нашим защитникам, потерявшим конечности. За 2 млн грн мы сможем купить комплектующие к протезам и установить искусственные конечности тем, кто их потерял защищая нас. Сегодня тысячи украинцы потеряли конечности на войне .Война продолжается, а значит, имеем новых раненых и нуждающихся в протезировании воинов.

Благодаря помощи таких меценатов, как Григорий Козловский и Emily Resort, мы имеем возможность помочь нашим военным установить конечности и подарить им возможность снова ходить, двигаться и максимально восстанавливаться.

Фото из архива ФК "Рух"

В наш центр "Несокрушимые" первого медобъединения Львова попадает очень много людей, нуждающихся в очень сложных реконструктивных операциях и протезировании. Мы закупаем комплектующие к протезам. Затем из них в мастерской Центра Unbroken производится протез индивидуально под каждого человека".

Григорий Козловский отметил, что то, что в Украине существуют реабилитационные центры, которые не только устанавливают протезы, но и производят их, очень хорошо, ведь он и его команда могут приобщиться к хорошему делу — помочь в восстановлении здоровья украинских воинов.

"Мы рады, что в Украине существуют реабилитационные центры, которые не только устанавливают протезы, но и производят их. Поэтому приобщаемся к этой инициативе и передаем БО "БФ "НЕСЛОМНЫЕ" средства на покупку компонентов, которые обеспечат изготовление качественных и эффективных протезов для наших военных. Спасибо всем ЗАЩИТНИКАМ и верим — ПОБЕДА БУДЕТ" — добавил меценат.

Фото из архива ФК "Рух"

Ранее спортивно-оздоровительный комплекс Emily Resort и основатель ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский перечислили 2 миллиона гривен на протезирование раненых украинских воинов и пострадавших от войны гражданских, которые сейчас проходят реабилитацию в Superhumans Center.