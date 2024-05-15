На Волыни учительница высыпала школьнице на голову чипсы: в сети волна возмущения (видео)

Девушку унизили перед одноклассниками

На Волыни, в одном из лицеев, учительница физики высыпала на голову ученицы пачку чипсов. Событие произошло еще 19 марта, однако видео в сеть просочилось только на днях.

Об этом сообщают Новости Луцка и Волыни. При этом отмечается, что преподавательнице якобы не понравилось то, что девушка ела снеки во время урока.

Вместе с тем, в комментариях на Youtube, мы заметили сообщение, скорее всего, девушки, на голову которой высыпали снеки. По ее словам, все происходило на перемене, а не на уроке.

"Эта ситуация произошла вообще месяца полтора назад и какой-то гений это прислал админу одной группы я не сильно помню как это было, но учительница пришла за 10-5 мин до урока, я себе сидела ела, потому что это ПЕРЕРВАЯ и учительница начала ко мне "возмущаться" почему она ест когда та зашла уже в класс начала меня обзывать и говорить "ты будешь жирная, не ешь" (и все в таком роде) и тогда высыпала это все на меня. Пусть идет это все мне в талию, пусть будет так, что я тебя прокляла. Все учителя за нее", — говорится в комментарии.

Журналистам издания "Конкурент" TV" удалось связаться с преподавательницей и получить комментарий по поводу инцидента.

"Этот инцидент произошел еще 19 марта. За свой импульсивный поступок я принесла извинения ученице на следующий день. Провокативные поступки с ее стороны прекратились. Претензий ко мне никто не предъявляет. Конфликт давно исчерпан", — отметила учительница Валентина Рыбка.

Что именно преподавательница называет "провокативными поступками" журналистам узнать не удалось. В комментариях под видео украинцы традиционно поделились на два лагеря: одни поддерживают учительницу, другие, напротив, возмущены ее действиями и защищают ребенка.

Как стало известно, в полиции по инциденту началось расследование. При этом, как отметили правоохранители, по факту травли ребенка, родители девочки не обращались в полицию. Событие было зарегистрировано самостоятельно, в ходе мониторинга социальных сетей. Материалы по буллингу в отношении ученицы будет рассматривать сектор ювенальной превенции.

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