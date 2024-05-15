На Волині вчителька висипала школярці на голову чипси: у мережі хвиля обурення (відео)

Дівчину принизили перед однокласниками

На Волині, в одному з ліцеїв, вчителька фізики висипала на голову учениці пачку чипсів. Подія сталася ще 19 березня, проте відео у мережу просочилося лише днями.

Про це повідомляють Новини Луцька та Волині. При цьому, зазначається, що викладачці нібито не сподобалося те, що дівчина їла снеки під час уроку.

Разом з тим, в коментарях на Youtube, ми помітили допис, скоріш за все, дівчини, на голову якій висипали снеки. За її словами, все відбувалося на перерві, а не на уроці.

"Ця ситуація відбулась взагалі місяці півтора тому і якийсь геній це надіслав адміну однієї групи я не сильно пам'ятаю як це було, але вчителька прийшла за 10-5 хв до уроку, я собі сиділа їла, бо це ПЕРЕРВА і вчителька почала до мене "возмущатись" чому вона їсть коли та зайшла вже в клас почала мене обзивати і говорити "ти будеш жирна, не їж" (і все в такому роді) і тоді висипала це все на мене. Потім казала що те що я їла на її уроці хай йде це все мені в талію, хай буде так шо я тебе прокляла. Всі вчителі за неї", — йдеться у коментарі.

Журналістам видання "Конкурент" TV" вдалося зв’язатися з викладачкою та отримати коментар щодо інциденту.

"Цей інцидент стався ще 19 березня. За свій імпульсивний вчинок я вибачилась перед ученицею на наступний день. Провокативні вчинки з її боку припинились. Претензій до мене ніхто не предʼявляє. Конфлікт давно вичерпано", – зазначила вчителька Валентина Рибка.

Що саме викладачка називає "провокативними вчинками" журналістам дізнатися не вдалося. В коментарях під відео українці, традиційно поділилися на два табори: одні підтримують вчительку, інші, навпаки, обурені її діями та захищають дитину.

Як стало відомо, у поліції щодо інциденту розпочалося розслідування. При цьому, як зазначили правоохоронці, за фактом цькування дитини, батьки дівчинки не звертались до поліції. Подію зареєстрували самостійно, в ході моніторингу соціальних мереж. Матеріали щодо булінгу відносно учениці буде розглядати сектор ювенальної превенції.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у ліцеї на Прикарпатті "зацькували" сина військового, довелося втрутитися владі.