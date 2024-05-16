Повестки в почтовых ящиках и изъятие авто: в Минобороны объяснили, что будет с 18 мая

Объяснили также, при каком условии ограничат управление автомобилем

С 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации, но в нем нет нормы о вручении повестки через почтовый ящик. Поэтому, если ее бросили и не получили подпись военнообязанного, то она не считается врученной.

Такое заявление сделал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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Повестка в почтовом ящике не считается врученной

"Нет сейчас такой нормы, что повестка вручена из-за того, что ее бросили в почтовый ящик — и она уже вручена. Нет, на данный момент действует норма другая. Человек должен лично расписаться в повестке и таким образом в этот момент она считается врученной" , ― сказал Лазуткин.

В настоящее время действует эта норма. Она законна, пока не появится другое постановление, которое изменит правила вручения повестки.

Ограничение управления транспортом

Лазуткин сообщил, что в законе прописана четкая схема, кого будут ограничивать права на вождение. Если человек не появляется в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в течение пяти дней с даты, указанной в повестке, то ему направляется требование по исполнению обязанности военнообязанного.

"Если в течение 10 дней человек игнорирует и его, добровольно не приходит, не обновляет и не уточняет свои данные в ТЦК и СП, идет обращение в суд, а суд уже принимает решение об ограничении управления транспортным средством. И опять же, оно временное это ограничение. Чтобы не пугать людей, нужно знать, что человек обновляет свои данные, уточняет их, то, соответственно, ограничение отменяется", ― сказал Лазуткин.

Конфискация авто

Спикер Минобороны рассказал, что преимущественно забирают транспорт у государственных учреждений. У людей массово не забирают легковые автомобили и не будут.

"Никто легковые автомобили массово не забирал у людей. Возможно, были единичные случаи. Опять же, и для этого есть норма", ― сказал Лазуткин.

С 18 мая 2024 года вступает в силу новый закон о мобилизации. Одной из основных норм является обновление данных военнообязанных граждан. Для этого будет запущен электронный кабинет.

По новому закону работодатели должны будут вручать повестки работникам. Некоторым женщинам придется стать на военный учет, однако это касается только тех, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование.

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