Будут ли с 18 мая конфисковывать авто? Нардеп дал однозначный ответ

Вокруг этого вопроса возникло много дискуссий

Кабинет министров создаст постановление, определяющее условия для конфискации автомобилей у граждан. Однако это не будет принудительно, только на добровольной основе.

Соответствующий документ будет подзаконен Министерству обороны. Об этом народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал эксклюзивно для "Телеграфа" в интервью "Кого принудительно доставят в ТЦК и что нужно сделать каждому: все о мобилизации после 18 мая".

"Будет подзаконный документ Министерству обороны. То есть постановление Кабинета Министров, которое будет определять, что это будет делать суд и только на добровольной основе".

То есть не может быть такого, что ТЦК останавливает и говорит: "о, у тебя два джипа, давайте мы один забираем". Такого, в принципе, и сейчас быть не может. И с принятия этого закона этого тоже не будет происходить. То есть не нужно переоформлять второй автомобиль", — сказал Федиенко.

Нардеп обратил внимание, что речь идет только о личных автомобилях. Относительно спецтехники будут действовать другие правила. Однако это будет точно регулироваться, как и сейчас.

"Мы говорим именно об автомобилях. Если же вопрос об экскаваторах или тракторах — какая-то спецтехника может быть мобилизована. Но даже сейчас это регулируется: есть постановление Кабинета министров по мобилизации транспортных средств. Это четкий механизм. Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова пообещала, что документ будет принят в ближайшее время", — пояснил депутат.

Напомним, с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Теперь уклонистов за нарушения будут наказывать еще жестче. Штрафы существенно вырастут.

Как ранее писал "Телеграф", в Министерстве обороны заявили, что подход к войне изменится. Это произойдет с вступлением в силу нового закона о мобилизации.