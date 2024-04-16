Уже занимается СНБО: Зеленский анонсировал важное решение насчет онлайн-казино

Петиция насчет ограничения работы онлайн-казино собрала 25 000 голосов за один день

Совет национальной безопасности и обороны планирует рассмотреть вопрос распространения онлайн-казино в Украине. Эта область не должна использоваться для манипуляции людьми.

Об этом в своем ежедневном обращении сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, было проведено соответствующее подготовительное совещание с участием секретаря СНБО, СБУ, Минцифры и Офиса президента.

"В настоящее время готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности нашему государству, нашему обществу из-за распространения онлайн-казино и неконтролируемости этой сферы. Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы", — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что важно сегодня сказать и об авторе соответствующей петиции относительно ограничения онлайн-казино, с которой началась дискуссия. По его словам, это был украинский воин, младший сержант Павел Петриченко – воин 59-й отдельной мотопехотной бригады. Вчера, 15 апреля, он погиб в бою.

"Мои соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла. Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят. Многих, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий в ее защиту, в ее развитие, на ее укрепление. Все мы должны помнить, что Украина – это люди, которым не безразлично, действительно не безразлично, что будет с Украиной. Мы должны всегда помнить каждого такого человека, всегда поддерживать каждого такого человека и все делать сейчас, чтобы наше государство выстояло против оккупанта и защитило свой народ и свою землю, свою независимость. Я уверен: так и будет", — заявил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что после заявления президента Владимира Зеленского о необходимости урегулировать игорный бизнес в Украине, в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разработали законопроект об усилении контроля в этой сфере. 4 апреля документ был одобрен Комитетом.