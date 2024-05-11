Исполнители задержаны с поличным: РФ готовила теракты в Киеве на 9 мая, их предотвратила СБУ

Подробности обнародуют позже

Главное разведывательное управление России планировало теракты в Киеве на 9 мая (в этот день в РФ празднуют день победы во Второй мировой войне). Теракты предотвратила Служба безопасности Украины.

Об этом "Телеграфу" сообщил представитель Службы безопасности Артем Дехтяренко. По его словам, тех, кто должны были осуществить теракт, задержали.

"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", — рассказал он.

На данный момент детали не разглашаются Но в СБУ пообещали впоследствии рассказать подробности спецоперации.

Напомним, на днях СБУ разоблачила сеть агентов 5 службы ФСБ РФ, которые готовили убийство Президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, враг планировал ликвидировать председателя СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. Были задержаны два полковника УГО.

Как сообщал "Телеграф", российская военная разведка существенно нарастила свою активность в странах Европы. Именно ГРУ, вероятно, стоит за серией все более явных, частых и скоординированных инцидентов по всей Европе.