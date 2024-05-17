ДБР задержал известного угольного бизнесмена: что известно (фото)

Оперативные действия продолжаются

Бизнесмена Виталия Кропачева, у которого активы в угольном, газовом, энергетическом и медийном бизнесе, задержали украинские правоохранители в пятницу, 17 мая. Официально причина его задержания не указывается.

Больше подробностей правоохранители раскроют со временем. Соответствующую информацию hromadske подтвердили в Государственном бюро расследований.

"Это правда. Продолжаются активные оперативные действия", — сказали в ДБР.

Фото якобы задержания, которые распространяются по сети

Заметим, что в медиа-пространстве распространяется информация, что бизнесмен был причастен к разворовыванию угольных шахт нашего государства. В частности, упоминается о том, что ранее правоохранители расследовали причастность Кропачева к схеме, в рамках которой на протяжении 2016-2018 годов группа людей фактически установила контроль за государственными закупками "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1". Тогда следствие установило, что эти предприятия закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, незаконно переплатив более 51 млн. гривен.

Что известно о Виталии Кропачеве

Виталий Кропачев является владельцем "Укрдонинвеста" (угольный бизнес и добыча газа). В 2014 году он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донбасса и Луганской области, а в 2017-м — шахту "Краснолиманская".

У бизнесмена есть активы в машиностроительной, строительной и транспортной отраслях. К тому же он владеет медиа-активами, ведь в 2019 году купил телеканалы "Инфо 24", "ТВi" и "Погода", а в декабре 2021-го — компанию-оператора цифрового мультиплекса "Эра Продакшн".

Летом 2022 года Кропачев купил компанию "Корона Санрайс", владевшую цифровой лицензией на трансляцию "4 канала", а в 2023-м запустил телеканал Ukraine World News на основе запрещенных телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Ранее "Телеграф" писал, что нардепа Андрея Клочко, подозреваемого в незаконном обогащении на 11 млн грн, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения. Речь идет о залоге на сумму 12 млн грн.