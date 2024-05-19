Уникальная, как Киево-Печерская лавра: почему важно сохранить краснокнижную шелковую траву

Украинскую степь невозможно представить без серебристых волн ковыля, который описывал Николай Гоголь

Под Лубнами в Полтавской области найдены одни из крупнейших в Украине популяции краснокнижных растений: ковыля, сон-травы, шафрана, орхидей и горицвета. Экологи уже намерены создать там несколько заповедных зон.

Почему так важно оберегать эти уникальные растения и сохранить их для потомков, что наносит ущерб целинным степям и какие места могут стать популярными объектами "зеленого" туризма. На эти и другие темы "Телеграф" поговорил с директором ОО "Киевский эколого-культурный центр" Владимиром Борейко.

Краснокнижники под ногами

Наткнулся на уникальный участок сон-травы возле села Малый Вязовок пенсионер-переселенец из Бахмута на Донетчине Игорь Пышный.

Он большой любитель природы и изучает новую для себя местность, объезжая ее на велосипеде и "наматывая" пешком по нескольку километров в день. Так добрался до балки под Малым Вязовком, где, слышал, растет сон-трава. А там ее видимо-невидимо!

Игорь Пышный

— Игорь Пышный сообщил нам о своем открытии, и мы поняли, что оно феноменальное, — говорит "Телеграфу" заслуженный природоохранитель Украины Владимир Борейко. — Выехали с коллегами на Лубенщину и были поражены природными уникальными богатствами этой земли. За свою жизнь (а мне 65 лет) я никогда не видел такого большого участка с сон-травой.

Поначалу даже глазам своим не поверил. В Киевской области, скажем, если попадается участок, на котором растут хотя бы 30 кустов сон-травы, мы уже берем его под охрану, потому что это считается значительной популяцией. А под Малым Вязовком насчитали почти тридцать тысяч кустов растений двух видов: сон-травы чернеющей и сон-травы раскрытой! Это одна из самых больших популяций сон-травы в Украине! Оба вида занесены в Красную книгу Украины, это очень редкие растения, а сон-трава раскрытая охраняется еще и Бернской конвенцией, — говорит эколог.

А рядом с сон-травой растут почти 10 тысяч кустов другого краснокнижного растения — горицвета весеннего. И это были далеко не все открытия!

Горицвет

В Лубенском лесхозе Игорь Пышный нашел огромную популяцию краснокнижной черемши, которая на Полтавщине встречается довольно редко, а на Лубенщине остался только один участок — три других уже уничтожены браконьерами, которые собирают ее весной.

В самих Лубнах, на Лысой горе, где было поселение времен бронзового века и скифского периода, в марте расцветают тысячи краснокнижных сетчатых шафранов. Такого огромного количества этих редких растений, произрастающих в одном месте, известному экологу также нигде не встречалось.

А в селе Тишки экологи насчитали почти 20 тысяч кустов редкой орхидеи дикой: луговой и зозулинца (ятрышника). Роскошные плантации этого растения также встречаются в селе Луки. Большие участки сон-травы, горицвета, ковыля находятся в Остаповке.

Редкая орхидея дикая

Кстати, самый большой участок ковыля, который еще называют шелковой травой, Игорь Пышный обнаружил также в балке возле Малого Вязовка. Сейчас как раз расцвел ковыль перистый. Он, как и другие виды ковыля, также краснокнижный.

— В давние времена весь юг Украины покрывали прекрасные бескрайние степи с цветущим ковылем. Именно их описал Гоголь, – рассказывает Владимир Борейко. — Украинскую степь невозможно представить без серебристых волн этой травы. Когда она цветет, степь будто оживает, становится подвижной. Это невероятная картина, на которую не устаешь смотреть. А теперь ковыль стал настолько редким, что даже сельские жители не знают, что это за растение.

Серебристые волны ковыля

К сожалению, местное население крайне безразлично относится к остаткам степей ковыля Украины. Фермеры пытаются все распахать, а сельсоветы неохотно дают согласие на то, чтобы на этих последних приютах дикой природы были созданы заповедники. Между тем степи с ковылем такой же уникальный памятник старины, как София Киевская или Киево-Печерская лавра. За одним исключением: здания всегда можно восстановить, а вот цветущие степи ковыля, раз распахав, возродить уже нет возможности.

Степные участки являются последним приютом также для горицвета, шафрана, воронца, астрагала и похожей на крокус брандушки.

Брандушка

Коровы и сенокос в заповедных зонах

Директор Киевского эколого-культурного центра опровергает распространенный миф о том, что срывать краснокнижные цветы нельзя, потому что это приводит к их уничтожению. Более того, говорит, на таких участках разрешается пасти коров и косить траву, иначе они зарастут лесом. А вот вырубка деревьев, даже выборочная, наносит невосполнимый вред. Для лесных орхидей это просто смерть. А количество подснежников, по наблюдениям экологов, уменьшается при этом в десять раз!

Огромный ущерб участкам целинных степей, по словам Владимира Борейко, наносят лесники, засаживающие балки белой акацией и сосной.

Шафран

Ради охраны популяций обнаруженных на Лубенщине редких растений ОО "Киевский эколого-культурный центр" намерено создать ботанические памятники природы. Владимир Борейко удивлен, что до сих пор эти места не имеют статуса заповедников. Говорит, уже разговаривал по этому поводу с городским головой Лубен Александром Грицаенко и получил от него согласие. Специалисты готовят соответствующие документы, которые должен утвердить Полтавский областной совет.

— Участки уникальных растений нужно срочно сохранить для потомков, чтобы и они любовались их чудесным цветением, — говорит Владимир Борейко. – Уникальное в экологическом плане место – Лысая гора – может стать популярным объектом "зеленого" туризма и пополнять бюджет Лубенской общины. Ведь когда она расцветает шафранами, туда полюбоваться этим чудом природы и сделать селфи приезжают многие туристы.

А какое это чудо – ковыль! Мурашки пробегают по коже, когда ступаешь по мягкой степной подушке и понимаешь, что это место еще никто не распахивал от сотворения мира! Словно дымкой тумана, сказочная шелковая трава убаюкивает природу. Закроешь глаза и будто видишь табуны диких коней-тарпанов, несущихся, как стрелы, а их гривы от горизонта до горизонта полощат небо. И хочется забрести, потеряться в этих бесконечных ковылях и утонуть…

Какое это чудо – ковыль!

По словам Владимира Борейко, за почти 20 лет Киевский эколого-культурный центр создал около 540 объектов природных памятников культуры в 20 областях Украины. Девять из них были узаконены решением Киевского областного совета, по нескольку — Житомирского, Черниговского, Черкасского советов.

— Любители природы, как, например, Игорь Пышный — большая сила, — замечает Владимир Евгеньевич. — Именно благодаря таким энтузиастам, обнаруживающим уникальные уголки дикой природы и сообщающим о них, удается сохранять заповедные места в первозданном виде.

Фото Игоря Пышного