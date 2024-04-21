Урбеч с кешью, пекмез из кэроба, семена тыквы и зеленая гречка: как веганка из Полтавы создает полезные лакомства

Оказалось, что производить кондитерку можно без термообработки, муки, яиц и молока

У вас тоже так бывает: наешься чего-то вкусного и сладкого, а потом целый день или ночь совесть мучает? Полтавчанка Оксана Лозовягина наверняка знает, как "укротить" эти угрызения совести. Уже семь лет как она сама, ее семья и сторонники здорового образа жизни из многих уголков Украины лакомятся тортами, пирожными, батончиками, конфетами и другими вкусностями, изготовленными без грамма сахара.

Как можно производить кондитерку без муки, яиц, глютена и лактозы, а еще — без выпекания? Об этом мама троих детей рассказала "Телеграфу".

Ешь сладкое и… оздоравливаешься

Оксана создает популярные чизкейки, десерты в стаканчиках, брауни, шоколадные мус-тарты, торты "Тирамису" и "Манго-маракуйя"… Кстати, молочный и темный шоколад также делает сама. На кэробе – заменителе порошка какао без кофеина, который делается из стручковых плодов вечнозеленого рожкового дерева цератонии, готовит бананово-карамельные чизкейки для самых маленьких клиентов – годовалых малышей. А среди компонентов, идущих на вкусности, — зеленая гречка, семена льна и тыквы, кунжута, очищенные свежие финики… Кроме того, много другого интересного и не всем понятного. Как, например, урбеч (паста) из кешью, орехи макадамия или пекмез (сироп) из кэроба…

— Сиропы кэроба, цикория, финика — это не просто природные подсластители, но и чрезвычайно полезные продукты, обладающие лечебными свойствами, — отмечает Оксана. — А ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в масле какао, тертом какао и других натуральных маслах, положительно влияют на состояние кожи и общее состояние организма.

Бывшая учительница Оксана Лозовягина стала сертифицированным raw веган кондитером

44-летняя Оксана – в прошлом учительница истории и права, преподавательница Полтавского колледжа управления и права. В настоящее время — сертифицированный raw веган кондитер.

К тому, что сейчас является жизненным убеждением и основным способом заработка, женщина пришла через… две операции, которые повлияли на ее сознание.

— Первый "звоночек" раздался для меня в 15 лет, — вспоминает Оксана. — Тогда мне удалили аппендикс. Второй – в 24, когда сделали операцию на кишечнике. После этого я задумалась о том, почему это произошло со мной. Была психологическая готовность что-либо изменить в своем питании.

Причина была именно в питании, убеждена женщина. Сначала она (а муж ее в этом поддержал) отказалась от мяса и рыбы. Кстати, молодых родителей подтолкнул к этому… восьмимесячный сын, не желавший переходить на животную пищу. А когда у них было двое детей, Оксана начала заменять им магазинные сладости сухофруктами и орехами. И это была не просто прихоть мамы-веганки, а поиск полезной альтернативы — у малышей появлялись высыпания на коже и часто болели животики. Что и неудивительно, ведь магазинные сладости состоят из сахара, искусственных ароматизаторов, красителей, пальмового масла, усилителей вкуса и пр.

Но вскоре детям это надоело. Тогда мама придумала делать им из тех же сухофруктов и орехов, измельченных в блендере до однородной массы, конфеты. Впоследствии научилась делать пастилу – благо на приусадебном участке растет много ягод и фруктов.

Батончики из фиников в темном шоколаде – самые любимые лакомства детей мастерицы

— Как-то знакомая попросила меня приготовить для нее какое-нибудь полезное лакомство, — вспоминает Оксана. – На тот момент у меня не было пастилы, зато были чернослив, фундук, какао-порошок, финики, курага и миндаль. Возникла идея приготовить батончики. Таким образом я спасла ситуацию, а знакомая оценила мое старание и в следующем месяце заказала еще "тех самых вкусных конфет". Новая партия оказалась еще более удачной. У них был такой яркий, насыщенный и свежий аромат, что даже муж знакомой их оценил по достоинству. И это было для меня знаком, чем я должна заниматься дальше в жизни.

Конфеты разлетались, как горячие пирожки

Семь лет назад Оксана Лозовягина решилась представить свою уникальную продукцию широкой публике и приняла участие в двухдневной ярмарке-выставке крафтовых производителей, которая проходила в крупном торговом центре.

После первой же выставки Оксана поверила в успех своего дела

– Мои конфеты разлетались, как горячие пирожки, – улыбается мастерица. — В первый же день запасы быстро иссякли. Спрос явно превосходил предложение. Поэтому вечером вся семья срочно принялась наращивать объемы. И тогда я окончательно поверила в успех дела, которым загорелась.

Чтобы овладеть тонкостями начинания и развиваться дальше в выбранном направлении, Оксана взяла курс обучения у шеф-повара по полезным десертам. Приобрела мощный профессиональный блендер и организовала изготовление веганских сладостей на кухне. Первоначально ассортимент ее продукции состоял всего из трех позиций. В настоящее время их около десятка.

Ассортимент расширяется постоянно

Заодно Оксана учится секретам продвижения продаж через соцсети и постоянно меняет алгоритмы рекламы, ищет новые формы упаковок.

Преимущества темной кураги и фильтрованной воды

По просьбе "Телеграфа" женщина рассказала некоторые особенности создания сладкой вкуснятины.

В первую очередь, говорит, нужно выбрать качественные сухофрукты (курагу, изюм). Но качественные не значит самые красивые. Главное, каким способом они обработаны. Важно, чтобы при обработке в них сохранялось максимум питательных веществ. Скажем, темная курага намного полезнее ярко-оранжевой, потому что она не "сдобрена" химией. А еще у нее непревзойденный оригинальный вкус.

За некоторыми ингредиентами женщина ходит на Центральный рынок в Полтаве, где покупает замороженные фруктовые пюре без сахара. Когда-то пыталась сделать пюре самостоятельно, к сожалению, оно не удалось, потому что заморские фрукты, которые к нам возят, срывают зеленоватыми.

Другое дело — домашние спелые вишни, малина, клубника, смородина. В замороженном виде они хранятся до следующего урожая без потери вкусовых качеств.

Использует только растительное молоко: кокосовое, миндальное, фундучное, а также кокосовое (но никак не пальмовое!) нерафинированное масло. Только тертое какао и масло какао.

Из орехов – миндаль, фундук, фисташки, кешью, макадамию.

Стружку – кокосовую.

Изготовление веганских сладостей длится аж трое суток. Сначала орехи и зернышки замачивают в фильтрованной воде комнатной температуры (заметьте, не в спиртных напитках и не в кипятке). Этот процесс называется активацией. Затем их надо отфильтровать и просушить в сушилке при температуре не более 45 градусов… Смеси ингредиентов можно лишь слегка подогреть до таяния масел, чтобы сохранить в них максимум полезных веществ.

— Ой, долгое это дело и дорогое! — говорю собеседнице. — Какая же тогда цена крафтовых десертов?

— К сожалению, в последнее время очень подорожали тертое какао и масло какао. Но я за качество! За насыщенный вкус! Что касается цен, то самый дорогой у меня торт "Тирамису" — полторы тысячи гривен. Килограммовый "Брауни" — 950. Чуть дешевле лимонно-маковый торт и карамельно-банановый. Иногда на заказ делаю "Макадамию" (в основе – орех макадамия и соленая карамель).

Чаще всего люди заказывают полезные сладости на день рождения или какой-нибудь праздник

— Даете попробовать потенциальным покупателям?

— А как же! Чтобы человек мог определиться со структурой торта и со вкусом, предлагаю приобрести raw пирожные четырех основных видов (лимонно-маковое, малина – белый шоколад, апельсин-шоколад, шоколадная корзинка). На первый заказ этого набора действует 50-процентная скидка.

Когда на своей кухне тесно и хочется собственной студии

— Оксана, кто ваши покупатели?

— Сыроеды, веганы, а также те, кто хочет быть здоровым! Немало тех, кто страдает аллергией или сахарным диабетом. Недавно женщина заказывала торт для мужа, потому что у него непереносимость глютена и лактозы. Дочь — маме, которая болеет диабетом. Выходившая замуж девушка заказала на девичник подружкам лимонно-маковые пирожные. Те были довольны и удивлены. Есть эстеты. Они забирают все, что есть. Но обычно люди заказывают полезные сладости на день рождения или какой-нибудь праздник.

— Когда вы успеваете, если работаете одна?

— Дело в том, что веганские сладости можно готовить впрок. В моей морозильной камере всегда есть запас, расфасованный по контейнерам. Достаточно разморозить и можно употреблять в пищу.

В специальной упаковке сладости доезжают в любой уголок Украины, говорит Оксана

— То есть, отправку "Новой почтой" они выдерживают без проблем?

— Да, в специальной упаковке сладости прекрасно доезжают в любой уголок Украины. У меня есть поклонники продукции и в Киеве, и в Одессе.

— Какие ваши любимые? – интересуюсь.

— Все люблю. А вот мои дети чаще всего просят батончики из фиников, покрытые темным шоколадом.

…Оксане уже давно тесно на собственной кухне. В последнее время вынашивала идею открыть в Полтаве raw кафе-веган со студией и детской комнатой. Во-первых, это масштабирование бизнеса и стабильность прибыли, отчисления налогов в бюджет. Во-вторых, как можно больше людей сможет познакомиться с вкусной и полезной пищей, заряжающей энергией и дающей ощущение легкости.

У Оксаны уже есть четкий план масштабирования бизнеса

— Люди постепенно отказываются от пищевых привычек своих предков и приходят к здоровому питанию, которое является альтернативой генномодифицированным продуктам, хлебу, сахару, — объясняет женщина.

Поклонники продукции Оксаны Лозовягиной есть не только в Полтаве

Однако без первоначального капитала ее мечта оставалась несбыточной.

Но в жизни Оксаны произошел счастливый случай. Несколько месяцев назад в Полтаве проходил форум женщин-предпринимателей, и брат буквально вытолкал ее на мероприятие.

Сейчас Оксана Лозовягина — студентка Международного института развития громад (МИРГ), дважды в неделю бесплатно посещает занятия по грантрайтингу.

— Благодаря лекциям у меня уже сложились пазлы и появился четкий план масштабирования бизнеса, — рассказывает. — Чувствую уверенность в своих возможностях и желание команды МИРГ помочь мне открыть собственное дело. Хочу податься на грант и наконец воплотить свою мечту в жизнь…

Фото Сергея Романенко и из личного архива Оксаны Лозовягиной