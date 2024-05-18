Двум областям не повезло: где будут отключать свет 19 мая

Причиной отключений называют работы по восстановлению энергообъектов

В Украине после российских обстрелов на некоторое время вернулись графики отключения электричества. Однако на 19 мая отключения ожидаются лишь в двух областях.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в соцсети Facebook. Отмечается, что отключения могут коснутся Харьковской и Полтавской областей, поскольку они будут аварийными, то графиков отключения для этих областей нет.

В сообщении компании указано, что причиной отключения является проведение восстановительных работ на некоторых объектах энергетической инфраструктуры, которые получили повреждения вследствие российских обстрелов 18 мая.

Что касается других областей, то там отключения не планируются.

Как сообщалось ранее, причиной возвращения отключений света в Украине стало неожиданное похолодание в средине мая. Из-за этого многие жители нашей страны были вынуждены достать отопительные приборы, чем резко повысили объемы потребления.

Масштабные российские обстрелы, которые осуществлялись в течение всей весны 2024 года лишь усугубили ситуацию. При этом согласно словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в настоящее время почти половина украинской энергосистемы так или иначе была повреждена.