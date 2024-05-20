Можуть бути нові відключення світла: в Укренерго озвучили час та подробиці

В Україні ввечері 20 травня діятимуть графіки відключення світла

Цього тижня внаслідок потепління в Україні є ймовірність, що вдасться уникнути відключень споживачів у нічні та ранкові години. Графіки погодинних відключень можуть бути застосовані з 18:00 до 24:00.

Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго". Заяву щодо стану енергосистеми опубліковано в Telegram.

В компанії зазначили, що завдяки потеплінню та сонячній погоді дефіцит в енергосистемі дещо зменшився. Але у вечірні та нічні години нестача електроенергії є суттєвою.

Через це сьогодні, 20 травня, на період з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діють графіки погодинних відключень.

Водночас енергетики запевнили, що світло не будуть відключати об’єктам критичної інфраструктури.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на сайті "Телеграфу".

В "Укренерго" наголосили, що зараз в енергосистемі сильний дефіцит саме у виробництві електроенергії. Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українським електростанціям. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак. Швидко відновити їх не вдасться.

Тому для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Особливо у години максимального споживання. Тому в країні змушені обмежувати споживання єлектроенергії.

Також "Телеграф" розповідав про те, що під час відключень світла у Ківі почали тестувати підсвічування "мосту-хвилі".