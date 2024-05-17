"В атмосфере мира это есть": Зеленский объяснил, склоняют ли Украину к переговорам с РФ

Украине следует занять сильную и устойчивую позицию в этом вопросе, убежден политик

Тема переговоров об окончании войны неоднократно поднималась Кремлем, хотя они и диктуют свои условия. Но, как утверждает президент Владимир Зеленский, сегодня на Украину нет давления со стороны зарубежных партнеров о необходимости проведения переговоров с оккупантами.

Об этом он заявил на встрече с журналистами украинских СМИ, сообщает Телеграф. Следует отметить, что в целом, по словам главы государства, подобные "переговорные" настроения в мировом обществе все же существуют.

"Партнеры не толкают нас [к переговорам с Россией, — Ред.]. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть", — говорит Зеленский.

По его мнению, в настоящее время Украине следует занять четкую позицию в этом вопросе. Тем более что мы делаем определенные шаги в этом направлении, чтобы создать правильные условия для переговоров в случае наступления момента необходимости сесть за стол.

"И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива — Саммит мира", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, что Саммит мира запланирован на середину июня — пройдет 15 и 16 числа в Бюргенштоке, Швейцария. Ранее президент Зеленский сообщал, что на обсуждение будет вынесен ряд важных для Киева вопросов, среди которых и энергетическая и ядерная безопасность.

"Телеграф" подробно проанализировал, кого из западных союзников следует ждать на Саммите и какую позицию по отношению к этой встрече занял Китай, который все еще продолжает углублять сотрудничество с Россией.