Растущее напряжение на фронте только усугубляет ситуацию

Украина и Россия уже через несколько месяцев могут пойти на мирные переговоры, чтобы прекратить огонь. И вполне реальным выглядит такой "корейский сценарий".

Об этом заявили чиновники Белого дома в разговоре с The New York Times. Они отметили, что продолжающиеся сейчас бои похожи на те, что были 18 месяцев назад, и вполне вероятно, что они останутся таким же еще через 18 месяцев.

"В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров, подобного тому, что положило конец активным боевым действиям в Корее 1953 года", — говорится в статье.

Чиновники Белого дома убеждены, что новое наступление РФ в Харьковской области "сменяет траекторию войны в Украине". С одной стороны, они уверены, что с поступлением помощи Украина сможет отразить эти территориальные потери. Более того, чиновники США прогнозируют это на июль. И также отмечают, что личный состав Украины на фронте станет больше и младше.

Но в противоположность этому, по мнению представителей администрации Байдена, "они не решаются делать прогнозы относительно того, где линия фронта может находиться даже через несколько месяцев, сможет ли Зеленский начать свое давно откладываемое контрнаступление в следующем году".

Наибольшее беспокойство Вашингтона вызывает то, что Россия заменяет оружие, уничтоженное за первые 27 месяцев войны, и восстанавливает позиции: "Россия часто плохо начинает свои войны и хорошо заканчивает их".

Более того, издание пишет, что у Байдена обеспокоены тем, что РФ сделала выводы в этой войне относительно того, какие технологии показали себя хорошо, а какие плохо, а также достигла технологических успехов в противодействии американскому оружию.

При этом Байден по-прежнему выступает против идеи Макрона с отправкой войск.

"Этот год является окном возможностей для России. Но если российские военные не смогут превратить эти преимущества в боевые достижения и набрать импульс, существует большая вероятность, что это окно начнет закрываться, когда мы вступим в 2025 год", — заявил Майкл Кофман, эксперт по России из Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне

Ранее "Телеграф" писал, что российский диктатор Владимир Путин перед поездкой в Китай заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной по поводу войны, но исключительно на условиях, которые будут выгодны и РФ. Но такие мирные планы, говорит Путин, отвергаются нашей страной и Западом.