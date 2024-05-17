Слова Путина сходятся с российской ИПСО

Российский диктатор Владимир Путин, во время своего визита в Китай решил подыграть масштабной ИПСО, которую Кремль развернул против нашего государства. Речь о легитимности Владимира Зеленского на посту президента.

Слова Путина передают российские пропагандисты. Диктатор отметил, что для РФ очень важен вопрос легитимности Зеленского.

"Для России вопрос о легитимности Зеленского имеет значение, судьбоносные документы следует подписывать с легитимными властями", — отметил он.

Путин также добавил, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить украинская правовая и политическая система.

Важно напомнить, что украинская разведка еще весной предупреждала, что РФ разгоняет масштабную ИПСО о якобы "нелегитимности" Зеленского. Дескать, срок его полномочий подходит к концу (20 мая), а выборов в Украине не было. Однако, важно отметить, что у украинской правовой системы нет никаких вопросов по этому поводу. Например, глава Центризбиркома Украины еще в марте однозначно ответил, что Зеленский остается на посту законно. Свое заключение он сделал, опираясь на Конституцию Украины. При этом как раз таки к Путину у Украины (и не только. "Отмена ограничений по президентским срокам в интересах Владимира Путина нарушает не только Конституцию России, но и устоявшиеся международные правовые принципы… Ассамблея не признает легитимность Владимира Путина" — ПАСЕ) есть много вопросов. Сам президент Зеленский очень резко высказывался по поводу цирка, который в РФ назвали выборами.