В Украине скоро может возникнуть острый дефицит водителей: при чем здесь мобилизация и кого именно это коснется

Водители будут на вес золота

В ближайшее время Украина столкнется с резким изменением на рынке труда. В частности, с тотальным дефицитом водителей. Это касается, прежде всего, водителей-международников и дальнобойщиков.

Дальнобойщик — профессия прибыльная, зарплаты для тех, кто ездит фурой за границу, иногда составляют и 100 тысяч гривен. Но скоро грузовиками некому будет ездить, уверены в ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины". "Телеграф" пообщался с председателем ОО Владимиром Михалевичем, чтобы узнать, почему перевозчики бьют тревогу.

Новый закон о мобилизации, по его мнению, полностью приостановит рынок перевозок в Украине. На территории нашего государства он просто умрет, а европейскую часть заберут себе поляки и другие народы. Грузовиками управлять просто будет некому, ведь по новому закону все водители должны пройти ТЦК, иначе у них нет права пересечения границы. Остается, по прогнозам общественной организации, всего 5% из сегодняшнего количества водителей — тех, у кого 3 и более детей или пенсионеров.

Поэтому скоро в Украине вырастет количество вакансий водителей-международников, но работать некому. Забронировать их тоже невозможно, уверен Владимир Михалевич.

Больше об этом читайте в материале "Телеграфа": Рынок международных перевозок Украины "умрет" уже через неделю: водители будут бросать фуры, а за все заплатят обычные украинцы.

Ранее "Телеграф" также писал о мобилизации автотранспорта. У некоторых из нардепов есть автомобили, которые очень пригодятся для армии.