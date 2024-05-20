"Додаток" или "застосунок"? Украинцам объяснили, в чем разница и как правильно употреблять эти слова

Термины произошли из английского языка

Наверняка абсолютное большинство украинцев, когда говорит о программах для смартфона, называет их "додатками". Так, в последние дни в инфопространстве можно встретить немало новостей и сообщений про "новий додаток від Міноборони "Резерв+". Однако языковеды утверждают, что это очень распространенное заблуждение и правильно говорить "застосунок".

"Телеграф" разобрался как правильно и теперь делимся знаниями с вами. Сразу заметим, что слово "додаток" не что иное, как калька с русского языка, то есть дословный перевод слова "приложение".

Однако помните, название происходит из английского языка и в оригинале термин звучит как "application", что в свою очередь происходит от английского "apply". Топаем в поисковик и находим перевод этого слова с английского на украинский – застосовувати, застосувати, використати.

Вывод напрашивается сам по себе: прикладные программы не "додаються", а "додаються", а отсюда и украинское соответствие — застосунок.

При этом слово "додаток" в украинском языке следует употреблять для перевода английского "add-on". К примеру, немало таких "add-on", то есть "додатків" выпускают разработчики игр для своих детище уже после релиза.

Украинская "Дія" это "застосунок", а, например, комплект мебели "Оазис во дворе" для популярной игры Sims 4 — "додаток".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как на украинском правильно называть ягоды. Оставьте "голубіку" и "крижовнік" россиянам.