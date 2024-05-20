"Додаток" чи "застосунок"? Українцям пояснили, в чому різниця і як правильно вживати ці слова

Терміни походять з англійської мови

Напевно абсолютна більшість українців, коли говорить про програми для смартфона, називає їх "додатками". Так, останніми днями в інфопросторі можна зустріти чимало новин та повідомлень про новий додаток від Міноборони "Резерв+". Проте мовознавці стверджують, що це дуже поширена помилка і правильно говорити "застосунок".

"Телеграф" розібрався як правильно і тепер ділимося знаннями з вами. Одразу зауважимо, що слово "додаток" не що інше, як калька з російської мови, тобто дослівний переклад слова "приложение".

Однак пам’ятаймо, назва походить з англійської мови й в оригіналі термін звучить як "application", що своєю чергою походить від англійського "apply". Крокуємо у пошуковик і знаходимо переклад цього слова з англійської — застосовувати, застосувати, використати.

Висновок проситься сам собою: прикладні програми не "додаються", а "застосовуються", а звідси й український відповідник — застосунок.

При цьому, слово "додаток" в українські мові варто вживати для перекладу англійського "add-on". Наприклад, чимало таких "add-on", тобто "додатків" випускають розробники ігор для своїх дітищ вже після релізу.

Тобто українська "Дія" це застосунок, а, наприклад, комплект меблів "Оазис на подвір'ї" для популярної гри Sims 4 — додаток.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як українською правильно називати ягоди. Залиште "голубіку" та "крижовнік" росіянам.