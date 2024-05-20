Из-за мобилизации: на границе задержали брата скандального экс-прокурора, который запомнился громкой свадьбой

Инкриминируют препятствование деятельности ВСУ

В четверг, 16 мая, на пункте пропуска "Шегини — Медика", на границе с Польшей задержан предприниматель Тарас Ильницкий, который является родным братом скандального львовского экс-прокурора Ростислава Ильницкого. Последний, напомним, в октябре 2023 года сыграл громкую свадьбу, а уже в декабре был объявлен в розыск по подозрению в подделке документов и не только.

Тарас Ильницкий подозревается в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, сообщает издание Zaxid.net. Согласно материалам дела, предприниматель игнорировал распоряжение ТЦК и отказывался вручать повестки своим работникам.

"Досудебное расследование установило, что в период с 18 апреля по 10 ноября 2023 Тарас Ильницкий состоял в должности директора ООО "МКС Бетон" и препятствовал работе Сиховского ТЦК и СП. Речь идет о том, что он должен сообщить одиннадцати своим работникам о необходимости обратиться в ТЦК. Однако Тарас Ильницкий отправил начальнику Сиховского ТЦК информацию, что большинство рабочих находится в отпуске. Однако после завершения отпусков военнообязанные не пришли в ТЦК", — пишет издание.

Сиховский ТЦК также обязал Ильницкого предоставить полный список военнообязанных работников ООО "МКС Бетон" и сообщить им, что необходимо обновить данные о военном учете. В судебных документах говорится, что предприниматель не выполнил распоряжение.

"ТЦК снова обратилось к Тарасу Ильницкому в ноябре 2023 года с просьбой вызвать одиннадцать работников предприятия. Однако на этот раз директор ответил, что девять рабочих уже уволены, а один в отпуске", — говорится в материалах дела.

Работники ТЦК 10 ноября 2023 повторно издали распоряжение и обязали явиться в центр комплектования 44 трудоустроенных на предприятии военнообязанных. Однако представитель "МКС Бетон" отказался получать повестки и сказал, что ему запретил это делать Тарас Ильницкий.

"Директору компании сообщили о подозрении 21 ноября 2023, а уже 30 ноября его объявили в международный розыск, поскольку он находился за границей. Согласно материалам дела, Госбюро расследований трижды проводило обыски на территории предприятия и изъяло документы", — пишет издание.

В настоящее время известно, что суд избрал Ильницкому меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 июля 2024 года с возможностью выплатить 121 тыс. грн залога. Решение можно оспорить во Львовском апелляционном суде.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что экс-прокурору Ильницкому вручили повестку после скандальной свадьбы во Львове.