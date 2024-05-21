Пранк вийшов з-під контролю: Соловйов розповів росіянам, що президента Ірану вбив агент Моссада "Елі Коптер" (відео)

Жарт про Елі вже дуже давня та відома

Російський пропагандист Володимир Соловйов, обговорюючи загибель президента Ірану, "розкрив" особистість його "вбивці". Старий путінський прихвостень, очевидно, настільки відстав від життя, що прийняв за чисту монету інформацію про "вбивцю", яка насправді є очевидним мемом.

Так, під час ефіру своєї вечірньої передачі пропагандист показав відео, на якому журналіст ізраїльського каналу I24 Даніель Хайк розповідає про те, що ХАМАС звинуватив у смерті Раїсі агента Моссада Елі Коптер (Eli Copter).

Важливо відзначити, що жарт про "агента Моссада Елі Коптера" з’явився в ізраїльських соцмережах після аварії вертольота президента Ірану. Люди жартували з безпідставних звинувачень на адресу Ізраїлю в нібито вбивстві Раїсі і жартома "підтверджували", що його усунув агент Елі Коптер через співзвучність з англійським словом "Helicopter" (вертоліт). Тобто, агент вертоліт. На український лад це звучало приблизно так: агент Ерто Літ.

За інформацією The Jerusalem Post, жарт вийшов за межі соцмереж і навіть дійшов і до офіційного телеграм-каналу ХАМАС, який опублікував його як реальну новину. На неї посилається журналіст на відео.

У мережі сміються над ганьбою Соловйова і пропонують свої варіанти "агентів":

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Медведєв виступив із промовою "України немає", але зганьбився.