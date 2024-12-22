Очень редкая: что означает фамилия Усик и где она распространена больше всего

Фамилия чемпиона достигает казацких времен

Фамилия украинского спортсмена Александра Усика, защитившего свои титулы в тяжелом бою с британцем Тайсоном Фьюри, встречается в Украине не часто. Она довольно необычная также по этимологии.

По данным портала "Рідні", сегодня его носят только 2994 человека. Больше всего людей с фамилией Усик проживает в Киеве — 231 человек. В Сумах насчитывается 97 носителей этой фамилии, а в Ровно — 88. Переяслав-Хмельницкий район стал настоящим центром рода Усиков: здесь на одного носителя фамилии приходится 382 жителя.

История фамилии уходит в глубокую древность. По информации сайта "Бекет", оно происходит от мирского имени Ус, которым называли мужчин с длинными усами. В старину усы были признаком мужества и уважения. Мужчины гордились длинными и густыми усами, а некоторые даже носили искусственные, чтобы подчеркнуть свой статус.

"Ономастикон" С.Б. Веселовского фиксирует многочисленные упоминания о носителях фамилии. В частности, в начале 17 века в селе Красноармейское в Киевской области жил Усик Александр Васильевич. В селе Олишевка жил крестьянин по прозвищу Ус, а в городе Вознесенск Николаевской области — Ус Агриппина Павловна.

Казацкие реестры 1649 содержат записи о представителях рода. В Нежинском полку служили Степан и Тимоша Усики, а в Полтавском — Яцько Усик из Ковалевской сотни. Компут Полтавского полка 1718 года вспоминает казака Демка Усіков'ята из села Рыбце. В присяге Миргородского полка 1732 числится казак Антон Усик из Уцтивицкой сотни.

Усик в Украине.

Также ранее "Телеграф" писал, что ваши предки были очень злыми людьми, если у вас такая фамилия. Со временем значение таких фамилий терялось, и они превращались прямо в родственные названия.