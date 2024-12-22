На границе Украины безумные очереди: с чем это связано, объяснили в ГПСУ

Больше всего людей на пунктах пропуска с Польшей

На украинской границе уже несколько дней наблюдается значительное увеличение количества людей. За последние сутки государственную границу пересекли 150 тысяч граждан, что является одним из самых высоких показателей за последние годы. Основная причина этого – рождественско-новогодние праздники.

О существенном росте пассажиропотока на всех участках границы сообщает Государственная пограничная служба Украины. Наибольшая концентрация людей, пересекающих границу, зафиксирована на пунктах пропуска с Польшей.

По статистике ГПСУ, за сутки через границу в обоих направлениях прошло примерно по 75 тысяч человек. Такой большой поток приводит к образованию очередей на пропускных пунктах.

Предрождественский период обычно характеризуется завышенной активностью на границе. В этом году показатели особенно высоки – количество пересечений границы значительно превышает данные прошлого года.

Очереди на границе утром 22 декабря

Наибольшая нагрузка приходится на популярные пункты пропуска, в частности, "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская". На этих участках образуются самые длинные очереди.

Также ранее "Телеграф" писал, могут ли вручить повестку во время пересечения границы. ТЦК могут находиться на пунктах пропуска.