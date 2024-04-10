"Не собирается останавливаться в Украине": в Пентагоне объяснили, чего хочет Путин

В США назвали цели, которые преследует российский диктатор в своем нападении на Украину

Даже если новое наступление России на Украину окажется успешным, то президент России Владимир Путин не остановится на этом. Российский диктатор продолжит нести угрозу для безопасности Европы и США.

Об этом заявила помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, передает корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter. Она назвала мнение о том, что Путину просто нужны новые территории, ошибочным.

"Ему не нужна территория. Ему нужна Украина. Мы не должны быть обмануты", — сказала помощница министра обороны США.

Также Валландер считает, что мирные переговоры с российским президентом не положат конец его агрессии. Даже в случае захвата Украины Путин не остановится, ведь наша страна лишь еще один шаг к подрыву безопасности в Европе, НАТО и США. И угроза не исчезнет на протяжении долгих лет.

При этом в США гарантируют, что Россия понесет серьезные расходы из-за нападения на Украину.

"Россия потратила 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание, обслуживание и поддержку операций в Украине. Вооруженные силы России понесли по меньшей мере 315 000 потерь во время боевых действий", — добавила Селеста Валландер.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в США осудили удары по НПЗ в России. Селеста Валландер заявила, что эти объекты не являются военной инфраструктурой.