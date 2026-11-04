"Розыск" в "Резерв+" после увольнения: что должны знать военнообязанные при смене работы

Электронные системы работают быстро, и о потере брони люди иногда узнают уже из реестра

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Работник подал заявление на увольнение и еще две недели работает, но отсрочку от мобилизации он может потерять гораздо раньше. В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" адвокат Сергей Касянчук , управляющий партнер адвокатского объединения Primus Partners, объяснил, как работает аннулирование бронирования во время увольнения. Адвокат рассказал, кто и когда может его инициировать и что делать, если работодатель снял бронь без предупреждения.

Еще работает, но уже без брони: как это возможно за две недели до увольнения

Действующий порядок предполагает, что работодатель может аннулировать бронирование еще до завершения трудовых отношений. Поэтому двухнедельный срок предупреждения не гарантирует, что отсрочка будет действовать все это время.

"Работник может подать заявление об увольнении и дальше выполнять свои обязанности, но уже потерять бронирование. Человек еще работает на критически важном предприятии и делает нужную государству работу, однако отсрочки от мобилизации больше нет", — объясняет Касянчук.

Отдельно адвокат обращает внимание на риск давления на работника. По его словам, бывают случаи, когда работодатель пользуется этим механизмом, чтобы надавить на человека или ускорить его увольнение.

"Не каждое досрочное аннулирование незаконно. Однако наличие такого механизма не должно позволять безосновательно создавать для работника риск мобилизации", — отмечает он.

Сам ушел или произошел конфликт: что важно для закона

Кто именно начинает увольнение, для процедуры не является решающим. Адвокат объясняет, что главное – основания, которые предусматривает закон. В то же время обстоятельства увольнения могут быть принципиально важными, когда оценивают, правомерно ли действовал работодатель.

Касянчук различает две ситуации:

работник увольняется добровольно , а работодатель в установленном порядке прекращает бронирование;

, а работодатель в установленном порядке прекращает бронирование; между сторонами произошел трудовой конфликт, и после него работодатель инициирует аннулирование еще до завершения отношений.

"Во втором случае нужно выяснить, соблюдены ли требования законодательства и не использовали ли аннулирование как средство неправомерного влияния", — говорит адвокат.

По его мнению, закон должен удерживать баланс между правом работодателя руководить кадрами и защитой работника от необоснованной потери отсрочки.

Бронь снята, договор действует: что ждет человека на работе

Аннулирование бронирования само по себе не прекращает трудовых отношений. Человек может и дальше работать на предприятии. Однако, если у него нет других законных оснований для отсрочки, его уже могут мобилизовать.

Работодатель при этом не имеет безусловного обязательства бронировать работника повторно, даже если трудовые отношения продолжаются.

"Возникает парадоксальная ситуация: предприятие и дальше нуждается в работнике, но своим решением может лишить его механизма, позволяющего работать без риска призыва. Поэтому досрочное аннулирование нельзя рассматривать только как внутреннее кадровое решение. Его последствия выходят далеко за пределы трудовых отношений", — отмечает Касянчук.

Заявление еще не точка: когда отсрочка исчезает на самом деле

Представление работодателем заявления об аннулировании еще не означает, что отсрочка прекратилась. По словам адвоката, решающим является завершение процедуры и аннулирование в установленном порядке. Актуальную информацию о бронировании можно проверить в приложении "Резерв+".

Однако электронные системы позволяют проводить такие процедуры довольно быстро, так что бронь может исчезнуть еще до истечения двухнедельного срока. Иногда человек узнает это уже после того, как изменения появились в реестре.

Поэтому адвокат советует:

Не полагаться только на устные договоренности с работодателем. По возможности в письменном виде согласовывать порядок и сроки прекращения бронирования. Проверять актуальный статус бронирования в "Резерв+".

"Розыск" в реестре: риск, о котором работники часто не догадываются

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" Касянчук назвал опасность, которую люди обычно не учитывают. После аннулирования брони военнообязанный снова может подлежать призыву, если у него нет иных оснований для отсрочки. Однако проблемы могут на этом не закончиться.

"Территориальные центры комплектования могут инициировать внесение в информационные системы сведений о вероятном нарушении правил военного учета. В быту такой статус часто называют "розыском". В адвокатской практике случаются случаи, когда такие сведения появляются при обстоятельствах, вызывающих обоснованные сомнения в самом нарушении", — рассказывает адвокат.

Он отмечает: аннулирование бронирования не является нарушением правил военного учета. Для внесения сведений должны быть правовые и фактические основания, а сам факт утраты отсрочки не означает, что человек уклоняется от долга.

Однако на практике такая отметка создает дополнительные проблемы: она может помешать новому бронированию через электронные сервисы. Адвокат описывает типичную ситуацию. Человек уволился с одного предприятия и договорился о работе на другом, которое тоже имеет право бронировать. Но после аннулирования старой брони в реестре появилась отметка о нарушении. В результате новый работодатель может не оформить бронирование, пока статус не урегулируют.

"Человек может упустить возможность получить новую отсрочку не из-за отсутствия права на бронирование, а из-за сведений в реестре, обоснованность которых еще предстоит проверить. По моему убеждению, это одна из самых проблемных сторон действующей системы", — отмечает Касянчук.

Бронь сняли без предупреждения: куда идти и что делать

Прежде всего, нужно выяснить, на каком основании аннулировали бронирование. Адвокат советует в письменном виде обратиться к работодателю с просьбой предоставить объяснения и документы. Дальше порядок такой:

Отправить письменный запрос работодателю. Обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда или в суд, если есть основания полагать, что работодатель нарушил трудовые права. Проверить реестр военнообязанных на наличие сведений о нарушении правил учета. Обжаловать такие сведения, если оснований для их внесения не было. В зависимости от характера нарушения, это можно сделать в административном или судебном порядке.

Адвокат предостерегает от двух ложных ожиданий. Во-первых, отсутствие предупреждения не всегда означает незаконность аннулирования. Во-вторых, обжалование действий работодателя или ТЦК не означает автоматического обновления бронирования.

"Затягивание с решением проблемы может создать для военнообязанного дополнительные риски", — предупреждает Касянчук.

Новая работа, а между бронями пробел: почему так бывает

Общего механизма, который автоматически переносит бронирование от одного работодателя к другому, на сегодняшний день нет. Бронирование связано с конкретным предприятием и оформляется по установленной процедуре. Даже переход между двумя критически важными предприятиями не гарантирует, что отсрочка сохранится без перерыва.

"Главная опасность — в промежутке между прекращением предыдущего бронирования и оформлением нового. В течение этого периода человек может подлежать мобилизации", — отмечает адвокат.

Кроме того, если в реестре появятся сведения о нарушении правил военного учета, это может усложнить или заблокировать оформление нового бронирования.

Поэтому Касянчук советует подготовиться еще до увольнения:

проверить, имеет ли новый работодатель статус критически важного предприятия и право бронировать работников;

и право бронировать работников; проверить собственные военно-учетные данные ;

; заранее согласовать с новым работодателем дату принятия на работу и возможность быстро подать документы на бронирование.

Даже тщательное планирование, по его словам, не гарантирует полного отсутствия перерыва между бронированиями. Адвокат убежден, что государство должно предусмотреть более понятный и защищенный механизм перехода военнообязанных между критически важными предприятиями.

"Сегодня человек может добросовестно работать, не нарушать законодательство, переходить с одного критически важного предприятия на другое и остаться без отсрочки. Последствия для работника могут наступить значительно быстрее, чем он успеет защитить свои права. Бронирование не должно превращаться в инструмент давления со стороны работодателя, а недостатки военного учета — в препятствии для реализации законных прав военнообязанных", — подытоживает Сергей Касянчук.