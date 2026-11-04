Орден от Зеленского мог бы дать Мелании Трамп выплаты и льготы: почему она их не получит

Для обладателей этой награды предусмотрена ежемесячная выплата в размере одной минимальной зарплаты

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени за гуманитарную поддержку и помощь украинским детям. Эта награда связана с системой государственных выплат, но сама по себе не дает права на деньги и льготы. Для Мелании Трамп награждение останется признанием заслуг без украинской пенсионной надбавки и ежемесячной денежной помощи.

О награждении говорится в указе президента Украины №1079/2026 от 2 ноября 2026 года. Основанием стали личный вклад первой леди США в гуманитарную поддержку Украины, правозащитная и благотворительная деятельность ради спасения пострадавших от российской агрессии, незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей и граждан.

Какие выплаты предусмотрены для награжденных орденом княгини Ольги

Для обладателей ордена княгини Ольги предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере одной минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего календарного года. Однако, как объясняет Пенсионный фонд Украины, это право относится к тем, кто получил орден всех трех степеней и непосредственно участвовал в защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Орден княгини Ольги I степени вручили Мелании Трамп за гуманитарную поддержку Украины

В разъяснении речь идет о награждениях начиная с 2014 года. Выплату устанавливают по закону "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан", который охватывает определенные категории людей с особыми заслугами перед Родиной, а также членов семей погибших или умерших граждан с такими заслугами.

Помощь назначают со дня обращения за ней. При этом получать пенсию или состоять на учете в Пенсионном фонде как пенсионер для назначения этой ежемесячной выплаты необязательно. Указ о награждении и оформление денежной помощи – разные процедуры: деньги выплачивают при выполнении предусмотренных законом условий.

В 2026 году доплата за один украинский орден может составлять 596,85 грн в месяц. Сумма рассчитывается как 23% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, который сейчас составляет 2595 грн:

За два ордена предусмотрена надбавка в размере 622,80 грн (24%),

За три ордена предусмотрена надбавка в размере 648,75 грн (25%).

Украинский орден может давать право на пенсионную надбавку при соблюдении условий закона

Почему первая леди США не получит денежную помощь

Мелания Трамп награждена орденом княгини Ольги I степени за гуманитарную деятельность. Это не соответствует условиям описанной ежемесячной выплаты: для нее нужны все три степени ордена и непосредственное участие в защите Украины. Поэтому рассчитывать для первой леди США помощь в размере минимальной зарплаты на основании этого указа нельзя.

Отдельный механизм – пенсия за особые заслуги перед Украиной. Как поясняет ArtEdu, соответствующий закон распространяется на граждан Украины: иностранный гражданин получает украинскую государственную награду, но не приобретает права на такую пенсионную надбавку.

Для гражданина Украины, который уже получает пенсию, наличие одного украинского ордена может стать основанием для обращения за пенсией за особые заслуги. Она представляет собой надбавку к пенсии, а не еще одну полную пенсионную выплату. На первую леди США это правило не распространяется: иностранное гражданство не препятствует награждению, но украинских пенсионных преимуществ ей не дает.

Мелания Трамп / Facebook

Если бы Мелания Трамп была гражданкой Украины и соответствовала условиям назначения такой пенсии, один орден мог бы давать ей почти 600 гривен ежемесячной доплаты. Но американская первая леди на эти деньги претендовать не может. Орден она получит, а финансовых преимуществ украинской награды – нет.

Как сообщал "Телеграф", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что гуманитарная миссия по Олешкам стала успешной после многих неудачных попыток, когда к ней присоединилась Мелания Трамп по словам Лубинца. Омбудсмен назвал её роль в этой миссии значительной. Договорённость предусматривала физическое присутствие граждан США, Украины и России. Это показывает конкретный международный формат участия в гуманитарной работе.