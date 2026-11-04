"Горизонт планирования — один день": в Раде рассказали, что происходит с энергетикой и графиками отключений

Кто не выполнил плановые задачи по когенерации

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Проблемы в энергетике, графики и отключения электроэнергии будут продолжаться постоянно, ведь Россия ставит своей целью дестабилизировать столицу. Об этом в блицинтервью "Телеграфу" говорит народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко.

Что может ждать Киев зимой, хватит ли электроэнергии для метро и водоканала и насколько реален сценарий с двумя часами света в сутки. Об этом читайте в материале.

"Глобальная цель – дестабилизировать Киев"

– Алексей, уже сейчас страна и Киев в частности живут в достаточно жестких графиках отключения электроэнергии. Но ведь еще даже не зима! Почему? Это так "хорошо" россияне атакуют нашу инфраструктуру или защита не справилась?

– И россияне атакуют, к большому сожалению, и защита не справилась. И то, и другое. Мы какую-то защиту строили, что-то в условиях тайны. И сейчас только мы пытаемся разобраться с этим через временную следственную комиссию. Ведь информация была закрыта, что от Агентства [восстановления], что от "Укрэнерго". Что-то строили, но за последний год мощность российских атак качественно выросла. Они нарастили тактику, стратегию, а мы не успеваем, не сбиваем [вражеские цели] в должном количестве.

Последние атаки поразили ключевые объекты. Ночные и утренние атаки (3 ноября. – Ред.) были по генерации по всей Украине. Постоянно идут атаки на сетевые подстанции, в первую очередь Киева. Они и не скрывают этого. Это их глобальная политическая цель – дестабилизировать ситуацию в Киеве.

– Что тогда будет с энергетикой зимой, когда наступят холода и возрастет потребление электроэнергии?

– Энергетики и так на ушах стоят, чтобы хоть как-то ремонтироваться и запускаться. У энергетиков сейчас горизонт планирования – один день. И они этого не скрывают. Есть оперативная ситуация, они пытаются ее поправить, а завтра будет другая оперативная ситуация. Граждане, блогеры, эксперты, медийщики — все ищут какие-то проблемы в энергетике. Да не в энергетике проблема! У врага цель, чтобы в ближайшее время каждый украинец почувствовал по полной программе на себе, что такое цена войны. Он добивается этой цели. Враг не может этого достичь на линии фронта, но понял, что через энергетику это может сделать, в первую очередь. Он хочет довести до всех, что такое цена войны. Для чего он этого хочет? Чтобы критическая масса украинцев начала оказывать давление на политическую власть в поисках мира на каких-то условиях. А все пытаются сделать крайними энергетиков, Кличко… К ним свои вопросы, но ключевой, что наша противовоздушная вместе с инженерной защитой на сегодняшний день не способны защитить энергетические объекты. А энергетические объекты тянут за собой воду. Вы видите, какая критическая ситуация, и не только в Киеве. Неделю не было воды в Виннице. В Днепре не было воды двое суток.

– Столицу критиковали за отсутствие резервного питания водоканала…

– Резервного питания нет в 95% населённых пунктов. Яркий пример опять же Винница, сидящая без воды, как только прилетает. Есть вопросы по резервному питанию к главе КГГА, но это вопрос так же ко всем мэрам городов. Хотя планы стойкости можно было принять на уровне закона еще в 2023 году и обязать их законом это делать.

А дальше энергетика повлечет уже тепло, и могут быть повторения прошлогоднего сценария.

Регионы, где будет сложно

– В этом контексте появились сообщения, что генерация на всех столичных ТЭЦ остановлена? Что это значит для потребителей?

– Да она давно уже остановлена. Киевские ТЭЦ уже давно не генерируют электроэнергию. В первую очередь, они должны генерировать тепло и подавать его через сети "Киевтеплоэнерго" и параллельно нарабатывать электроэнергию. Они сейчас не нарабатывают электроэнергию, но тепло они генерируют. Пока. И запускают это тепло. Но, возможно, проблема будет с теплом. Ключевой здесь может стать именно беззащитность киевских ТЭЦ перед ракетными ударами.

Что касается электричества, то Киевский регион здесь полностью дефицитен. Мы здесь можем произвести условно 10-15% того, что нам нужно. А все наши внешние связи перебиты ударами по подстанциям. Все, без исключения, ключевые подстанции вокруг Киева в киевском кольце очень серьезно пострадали. Не просто пострадали, а очень серьезно. И атакуются постоянно!

– Вы отмечаете, что обесточить Киев – политическая цель россиян. Вместе с тем эксперты в области энергетики говорят, что враг в этом году изменил тактику: если раньше они пытались разделить страну на энергетические острова, то сейчас сосредоточились на крупных городах, таких как Киев. Кроме столицы, в каких еще городах этой зимой будут самые большие проблемы?

– Днепр очень страдает. Кривой Рог очень серьезные поражения, и у них будет очень сложная ситуация. Одесса, потому что она так же уязвима по сети. Но в первую очередь бьют по Киеву и Киевской агломерации.

"На метро резерва не хватает"

– Что будет со столичным метро? Остановки на несколько часов, как мы видели, или дней?

– Там не остановка. В метрополитене происходят скачки напряжения, срабатывает автоматика и она "отрубается". Выключаются насосы, которые, к сожалению, старые, и с их питанием наверняка есть проблемы. Это ответственность Киевского водоканала.

Если не хватает генерации, то пытаются хотя бы критическую инфраструктуру заживить. Но если ее не хватает? В Днепре вообще весь электротранспорт так же двое-трое суток вообще не ходил. И не только метро, а весь электротранспорт: трамваи, троллейбусы.

– Правильно понимаю, что остатки электроэнергии будут подаваться на критическую инфраструктуру, а для населения — по остаточному принципу?

– Оно так и есть. Для этого есть закон, нормативно-правовая база, чтобы в первую очередь на "критичку" [подавать электроэнергию]. Больницы, медицинские учреждения более или менее заживлены своими резервными источниками. Они некоторое время могут работать автономно. А на метро этого резерва не хватает. Теоретически могли бы произвести свою генерацию в рамках плановых задач 200 МВт. Но Киев не выполнил плановые задачи по когенерации.

– Только Киев?

– Никто не выполнил. "Нафтогаз", "Укрзализныця", "Энергоатом", "Укрнафта" – никто. Кроме оператора ГТС. Так же как и регионы не выполнили все эти задачи.

– Свет для населения зимой два часа в сутки, к сожалению, это реальный сценарий?

– Точно не хочу брать на себя ответственность, чтобы говорить о графиках. Но я общаюсь со всеми энергетиками и знаю реальную ситуацию. Поэтому постоянно будет проблема, будут графики, будут аварийные отключения. Какие именно, никто спрогнозировать не может, потому что это зависит не столько от энергетиков, сколько от мощности российских атак.