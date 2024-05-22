Военные смогут получать дополнительный отпуск за подбитую технику: за какую дают больше всего дней

Такой отпуск может предоставляться одновременно с ежегодным основным отпуском

Украинский Кабинет министров утвердил механизм и продолжительность дополнительных отпусков военным за уничтоженную российскую технику. Длительность дополнительного отдыха будет напрямую зависеть от важности уничтоженной техники противника.

Об этом свидетельствует новое постановление правительства №585 от 21 мая. Согласно документу, продолжительность такого отпуска не должна превышать 15 календарных дней в году. Ее могут предоставлять военнослужащим в течение календарного года с сохранением денежного довольствия без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и в обратном направлении, но не более двух суток в один конец. А по желанию самого военного такой отпуск может предоставляться одновременно с ежегодным основным отпуском или его частью.

Также, по решению командира воинской части, начальника подразделения, органа, учреждения или учреждения СБУ отпуск также могут предоставлять другим военнослужащим (однако не более трех), которые принимали непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники.

Важно: подтверждением уничтоженной техники являются журналы боевых действий, рапорт командира и видеозапись. В рапорте должны быть указаны дата, время, метод и тип уничтоженной техники.

Сколько дней и за что дают:

Корабль, самолет — + 5 дней;

ЗРК, вертолет, радиолокационная система средства противовоздушной обороны или комплекс дальнего визуального наблюдения — + 4 дня отпуска;

БМД, БТР, БМП, командно-штабная машина, артсистема, тяжелый БПЛА, крылатая ракета, баллистическая ракета — +3 дня;

Бронеавтомобиль, грузовик, средство контрбатарейной борьбы, РЭБ, средние БПЛА — +2 дня.

БПЛА малой дальности — +1 день.

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