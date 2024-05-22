"Враги Украины" и не только: Стефанчук резко высказался о тех, кто поднимает вопрос легитимности Зеленского (видео)

Спикер Верховной Рады говорил радикально

Враги и политические гниды. Именно так спикер украинского парламента Руслан Стефанчук назвал всех, кто подвергает сомнению легитимность президента Владимира Зеленского после 20 мая, вопрос которой, между прочим, долгое время пыталась расшатывать Россия и ее верные приспешники.

Соответствующее заявление Стефанчук сделал во время брифинга в Верховной Раде. Немного перефразировав крылатое выражение Симона Петлюры.

"Любые лица, которые сегодня, в период военного положения задают вопросы о легитимности президента Украины — это враги Украины. И мы должны это понимать, потому что они абсолютно четко и абсолютно безответственно распространяют ложную информацию… Не так страшны внешние вши, как свои внутренние гниды. Так вот я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вот этот вопрос легитимности", — заявил Стефанчук.

Он также упомянул о 108 статье Конституции Украины, которая четко регламентирует момент завершения осуществления полномочий президента Украины.

"Они определяются единственным юридическим моментом, это момент вступления в полномочия следующего президента Украины", — подчеркнул спикер.

При этом из-за действия специального положения на территории Украины, из-за полномасштабного вторжения РФ проведение любых выборов просто невозможно, подчеркнул Стефанчук. Это четкие нормы, регламентирующие работу всех органов государственной власти.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в ЕС сказали, считают ли Зеленского легитимным. Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано отметил, что Украина не может провести свободные выборы, потому что находится под ударами российских ракет, беспилотников и бомб, а миллионы людей стали перемещенными лицами внутри страны и за ее пределами.