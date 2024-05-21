В ЕС сказали, считают ли Зеленского легитимным: сам он также высказался

В Конституции Украины есть принцип непрерывности власти

Во вторник, 21 мая 2024 года, истекает пятилетний срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Однако в Европейском Союзе не сомневаются, что он является легитимным главой государства.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, пишет "Европейская правда". По его словам, сейчас Украина не может провести свободные выборы, потому что находится под ударами российских ракет, беспилотников и бомб, а миллионы людей стали перемещенными лицами внутри страны и за ее пределами.

"Организовать выборы в такой ситуации невозможно. Разве при таких условиях можно собирать людей на избирательных участках? Они станут мишенью для Путина", – отметил Стано.

Спикер Еврокомиссии подчеркнул, что по Конституции Украины действующий президент исполняет полномочия до вступления на пост новоизбранного президента, в то же время принцип непрерывности власти – один из ключевых в Конституции Украины. По его словам, в украинском обществе и среди политических партий нет сомнений, кто является легитимным президентом.

В свою очередь Зеленский в интервью Reuters подчеркнул, что из-за военного положения его срок еще не истек. Он подчеркнул, что не может оценивать свою деятельность на посту президента в течение 5 лет.

"Это просто не очень этично. Я думаю, что взгляд всегда справедлив где-то со стороны и я не буду спорить с этим взглядом и не собираюсь. Справедливость она всегда где-то посередине… Я горжусь, что я президент Украины, вот мое отношение к этим пяти годам, — заявил глава государства.

Напомним, ранее ЦИК уже объяснял, остается ли Владимир Зеленский легитимным президентом после 20 мая (когда истечет его пятилетний срок пребывания на посту президента). В Центризбиркоме привели несколько железобетонных аргументов в пользу того, что действующий президент может продолжать выполнять свои обязанности, учитывая, что в стране идет война.