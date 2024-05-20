Чего достиг Зеленский за 5 лет в президентах? В ОП назвали четыре ключевых изменения

Подоляк отметил, что Украина сейчас переживает непростые времена, поэтому изменения даются с трудом

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк озвучил основные изменения, которые произошли за пять лет президентства Владимира Зеленского. Вместе с тем он подчеркнул, что сегодняшние реалии не позволяют развивать множество направлений так, как хотелось бы.

Об этом он сообщил в комментарии "24 каналу". Всего Михаил Подоляк назвал четыре ключевых изменения.

Первое, что удалось изменить, — это уменьшить влияние олигархов на государственные институции. Второе изменение — у Украины появился иной уровень субъектности в мире.

"Слово Украины на внешних рынках услышано. Это будет существенно влиять на то, где и кем мы будем завтра", – сказал Михаил Подоляк.

Еще одно изменение касается более тесного контакта с Европой и отдаления от советского и российского влияния. Речь идет о разговорах на международном уровне о том, чтобы Украина стала членом экономических и военных союзов. В частности, членом Евросоюза и НАТО.

"Эта война о точке в советской истории. Это будет сделано именно благодаря каденции г-на Зеленского", – высказался советник главы ОП.

Также в последние пять лет начался и только усиливается процесс разграничения и самоидентификации украинцев. На внешнем и внутреннем уровне все больше людей понимает, что у украинцев и россиян нет ничего общего.

"Важно, чтобы наши дети не идентифицировали себя с концепцией "русского мира". На первый план выходят исторические и культурные основы, на которых будет строиться новая украинская государственность" – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что перемены в Украине осложнялись сначала пандемией коронавируса и разного рода ограничениями, а сейчас сложный военный период. Из-за этого сложно развивать именно то, что нужно Украине, а особенно прозрачность институтов власти.

"Мне кажется, что после двух лет войны видно, что Украина абсолютно способна не только выстоять, но и перестроить свою государственную матрицу", – подытожил Михаил Подоляк.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что 20 мая исполнилось ровно пять лет, как Владимир Зеленский стал президентом. Социолог рассказал, что украинцы думают о его легитимности сегодня.