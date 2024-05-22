Украинским СМИ рекомендовали не обижать в новостях российских захватчиков: в чем причина

Рекомендуют не демонизировать оккупантов

На сайте Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию появились предложения о том, как освещать новости в условиях военного положения, в частности, какими словами называть, а точнее не называть российских оккупантов. Напомним, недавно украинские СМИ получили рекомендации, как "правильно" писать новости от МОН. Что касается Нацсовета, то в критериях отмечается, что высказывания в медиа, направленные на обесценивание врага, в частности, солдат оккупационной армии, могут "создать дополнительное напряжение в обществе" и "ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации".

Соответствующие критерии были опубликованы на официальном сайте Нацсовета. Отмечают, что ненормативная лексика и оскорбление оккупантов в медиа "преследуют цель демонизировать противника".

"Распространение оскорбительных высказываний и недостойной номинации в любой социальной группе людей, включая военнослужащих РФ или представителей оккупационной военной и/или политической администрации, не является этическим или оправданным и может привести к обострению военных действий и созданию дополнительных напряжений в обществе… и могут ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации", — пишут в критериях.

"Высказывания, направленные на обесценивание врага, включая военнослужащих РФ, имеют целью демонизировать противника. Эти высказывания часто агрессивны и неэтичны… для медиа особенно важно избегать несбалансированного информирования общественности о ходе и специфике военных действий, а также придерживаться журналистских принципов объективности, не использовать агрессивную лексику, которая может привести и/или быть трактована другими сторонами как содействие эскалации войны".

По мнению Нацсовета, использование подобной лексики в отношении оккупантов "дегуманизирует" их и способствует обострению боевых действий и ненависти ко всем гражданам страны-агрессора.

"В журналистике рекомендуется придерживаться объективности ко всем враждующим сторонам. Корректность речи — важные элементы, чтобы сохранить человеческое достоинство и этические стандарты в коммуникации", — отметили в Нацсовете.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в сеть вытекла методичка для роспропаганды. В частности, в Кремле объясняли, как правильно рассказывать о контрнаступлении ВСУ.