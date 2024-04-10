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"Типичный темник": украинские СМИ получили рекомендации как "правильно" писать новости от МОН, многих это возмутило

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 10 апреля 2024, 20:03

Некоторые "рекомендации" вызывают только вопросы

Министерство образования и науки Украины сегодня, 10 апреля, разослало разным украинским изданием так называемый "Справочник МОН", содержащий термины, которые употреблять "запрещено". При этом после огласки в медиа документ несколько раз был исправлен и "острые углы" сгладили.

Как отметило министерство, документ был создан "для удобства и во избежание ошибок в материалах с упоминаниями МОН". Правда, сначала документ назывался "редполитика", то есть "редакционная политика". Некоторых журналистов это возмутило, в частности, на письмо отреагировала Екатерина Коберник, шеф-редактор издания "Бабель".

"Мы получили письмо от МОН. Первый абзац звучит так. "Приветствуем! Представители и представительницы медиа, пресс-служба Министерства образования и науки Украины выражает благодарность за освещение тем образования и науки!" Давайте честно, от "пресс-служба Министерства образования и науки Украины выражает благодарность за освещение тем образования и науки!" у журналистов и редакторов сердца сжались, а у наименее выносливых — разорвались. Да, восклицательный знак в конце предложения — моветон!!! Но ок. Читаем дальше".

"Чтобы улучшить взаимодействие и сделать общую коммуникацию более качественной, мы создали "Редполитику МОН для медиа". То есть государственный орган разработал редакционную политику для медиа и просит ее соблюдать. Это оксюморон. Это если бы Бабель написал положение МОН и попросил министерство жить по этим правилам". И это те же люди, которые "пресс-служба Министерства образования и науки Украины выражает благодарность за освещение тем образования и науки!" — отметила Коберник.

Екатерина Коберник добавила письмо МОН к своему сообщению в Facebook. Правда, после возмущения журналистов, оно был отредактировано. Так, вместо слова "запрещено" пресс-служба написала "просим не употреблять", а слово "редполитика" заменили "справочником".

В целом, в письме говорится о рекомендациях по употреблению тех или иных терминов, связанных с Министерством образования и науки. Так, украинским изданием рекомендуют употреблять полное название ведомства или сокращенные формы "Министерство образования и науки, МОН, МОН Украины". В то же время журналистам "запретили" использовать названия "Минобразования, Министерство образования" с замечанием о том, что "в сферу министерства относится еще и наука".

Стоит отметить, что часть рекомендаций в этом документе действительно полезны, однако некоторые вызывают, мягко говоря, недоумение. Например, МОН "просит не употреблять" привычные слухи украинцев и простые в использовании журналистами слова, типа "зауч" (вместо этого, по версии министерства, правильно писать исключительно "заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе".

Для понимания читателя пример заголовка новости без учета данного "пожелания" и с его учетом:

"Зауч из Чернигова воюет артиллеристом на донецком направлении"

или

"Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе из Чернигова воюет артиллеристом на донецком направлении"

И теперь вопрос к вам, читатель: дочитаете ли вы второй заголовок до конца?

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как МОН Украины оконфузились с использованием ИИ в важном документе. На интересный конфуз обратил внимание журналист Сергей Харченко.

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#МОН #Министерство образования и науки